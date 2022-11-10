養和醫院於1922年成立，今年已踏入一百周年，陪伴數代港人經歷無數重要時刻和挑戰。繼前兩任院長李樹芬醫生和李樹培醫生致力推動西方醫學技術和擴充養和醫院的服務，在現任院長、養和醫療集團行政總裁李維達醫生的領導下，養和已不僅是一間醫院，更成為享負盛名的醫療集團，為市民提供全方位而且優質的醫療服務。另一方面，養和積極參與醫學教育培訓醫生及護士人才、不斷引入先進醫療設備，為病人提供全面照顧和更多治療選擇，並透過各項醫學研究，冀為醫學界帶來新突破。

在《經濟通》2022健康同行夥伴大獎的「可持續企業社會責任」類別中，養和醫院榮獲「傑出百載全人全心醫院」獎項，院長李維達醫生表示十分榮幸和高興。「多年來，養和曾得到不少服務或品牌方面的獎項，是對我們堅持為病人提供全人醫療服務的認同，能夠在養和百年時刻獲得此獎項，實在別具意義。養和醫院屹立香港一百年，與本地醫學發展有着密不可分的關係，並一直肩負為醫學貢獻的社會責任。」他認為，要達到「全人醫院」的目標，最重要的是醫生與醫院有着共同理念，才可為病人盡心服務，冀把這份「以病人為先」的醫者心傳承下去。同時養和十分重視護士培訓，李醫生指出，護士是病人最貼身的照顧者，他們的知識和專業水平同樣重要。

養和醫院在《經濟通》2022健康同行夥伴大獎的「可持續企業社會責任」類別中榮獲「傑出百載全人全心醫院」獎項

全力支持醫護員工海外進修



百年來，醫院在發展過程中難免遇到難關，例如戰爭、經濟蕭條、沙士等，歷任院長也一一克服。李維達醫生以「3T」精神作為管理哲學，即「Teaching（悉心教學）」、「Teamwork（團隊精神）」和「Trust（互相信任）」，同時強調醫生與護士之間的臨床夥伴關係（Clinical Partnership），鼓勵醫生與護士緊密合作。教學方面，養和除了為醫科生提供在院培訓、與本地大學合作提供護理學碩士課程，亦透過捐款成立教授席，推動本地醫學教育和研究。院方也設立「百年樹人計劃」（Project 100），支持護士和輔助醫療人員持續培訓，為他們提供到海外深造的機會，達致理論和實踐相輔相成，讓病人得到最適切的照顧。「我們特別委派資深護士作『養和大使』，協助處理病房內較棘手的問題，他們會戴上襟章讓病人識別。此舉既可讓資深護士有較大主導權，也可減輕對新手護士的壓力，團隊合作解決問題。」李醫生說。另外，院方也有臨床心理學家教導護士理解和處理病人的情緒反應，並鼓勵護士細心留意病人細微的身體變化，冀在病情惡化早期及早告知醫生。「醫護團隊的互相信任十分重要，只有醫護之間通力合作、坦誠溝通，才可減少誤會。」





將心比己 為癌症病人帶來一站式服務

治病固然重要，但李醫生強調必須同時關顧病人的心靈，做到專業與人情味並重。「生老病死是人生必經階段，當生病時，我們看世界的目光會變得不一樣，內心難免徬徨。」李醫生有感而發地道出這番說話。他約十年前曾患上癌症，雖然自己、太太及家人都是醫生，但大病當前還是深受死亡陰霾籠罩。慶幸經治療後痊癒，此後他決意為癌症病人打造一個理想的療養環境，因而在筲箕灣興建「養和東區醫療中心」，其中設有綜合腫瘤科中心，為癌症患者提供一站式醫療服務。李醫生指以現今醫學水平，一半癌症個案能夠根治，另一半個案則可透過治療來控制病情。「如能因應患者需要，提供最適切的照顧，他們便可安然度過這個治療旅程。」由檢查到確診，以至進行治療及康復，甚或部分末期病人要踏上最後一程，李醫生也希望醫護人員能夠陪伴在側，盡可能給予支持，讓病人知道 「You’ll never walk alone」。



李維達醫生希望在提供專業醫療服務外，給予病人更多心靈上的支持

養和由百年前只有28張病床的療養院，演變成為本地頂尖私家醫院，其拓展可追溯至1990年代醫院管理局成立之時。隨著本港人口老化，加上市民對醫療服務的期望亦大幅上升，養和醫院面對如此形勢，必須勇於求變，不斷引入嶄新醫療設備，改善醫院內外環境，方可滿足日增的醫療需求。時至今日，養和不再只是「醫人的地方」，更是一個多元化的平台，孕育醫護人才。李醫生表示：「前任院長李樹芬醫生的理念是培育下一代，我們從未忘記初心，一直與醫學院合作培訓新一代醫生，除了有導師分享臨床經驗，新醫生也可學習使用院內的先進儀器。」他期望日後能夠把教學工作推展至大灣區鄰近城市，例如與香港大學深圳醫院合作培訓護士，讓更多病人受惠。

