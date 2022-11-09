「終於有點涼意，天氣變得清涼了。」Carol說。

「立冬到了。『立』，建始也，表示冬季開始了。『冬』是終了，萬物收藏也。經過上周的大雨，大自然的能量進一步往下收藏，無論溫度和濕度都顯著下降。春生、夏長、秋收、冬藏，冬天是萬物收藏能量的季節。」我說。

「聽說很多動物會冬眠。人呢？我還要上班呢！」Carol說。

「這些冬眠動物會通過降低體溫的方式而進入的類似昏睡的生理狀態，讓能量好好保存，留待明年春天使用。人類雖然不用冬眠，可是我們在冬天也應多睡一點。黃帝內經云︰冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光。有沒有發覺近日總想睡？」我問。

「說來也是。好像睡不夠，而且很早便有睡意。」Carol不解道。

「日出而作，日入而息。太陽出來，我們體內氣血也升發，日落西山，我們的氣血也順應自然，收藏於內。冬天時，太陽下山時間比夏天早得多，我們的氣血也被太陽牽引，因而向下，到了晚上九至十一時，太陽降到最低點，氣血收藏，頭腦和四肢的氣血相對稀少，我們便會昏昏欲睡。這時正是睡覺的好時候。我們一邊睡，一邊補充氣血，直至日出，氣血便會再次升發，新的一天又開始了。

所以冬天要順自然，早點入睡，才能養生。」我說。

「現在吃甚麼才好？」Carol問。

「冬天相對應的是腎，腎藏精，所以冬天又是補腎的好時候。立冬飲食以滋陰養腎為主。我們可以吃栗子和蓮子。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。

另外天氣乾燥，可以吃雪耳滋潤一下。雪耳性平，味甘淡，入肺、胃經，功效包括滋陰、潤肺、養胃、生津、益氣、補腦、強心。

這些材料一起煲，就成了立冬時令湯水。」我說。

「今晚就煲個美味湯水，早點入睡，做個好夢。」Carol說。

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