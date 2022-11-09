打工仔朝九晚六、生活忙碌，加上每日食無定時，真是「唔想肥都難」；不過你又知不知道，原來晚飯時間也大有學問？吃對時間的話，更可幫助減肥瘦身！近日美國哈佛大學就發表了一項關於晚飯時間的研究，究竟幾點吃飯才是最好？

最佳晚飯時間竟是5pm？

根據外媒報道，哈佛大學的研究結果指，人類的最佳晚飯時間應是下午5點！想必大家的反應都必定是：甚麼？5點太早了吧！研究人員指，把下午5點定為最佳晚飯時間，是因為如果早點吃晚餐，除了可降低身體對零食的慾望，亦可避免出現因太遲食飯而拖慢卡路里消耗的現象，有助減肥。

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營養師：愈早食飯愈好！

那麼專業人士又是否同意這項研究呢？美國營養師Alisa Vitti指，愈遲食飯，體內的食物便愈難消化，愈容易囤積脂肪！另外，睡前食飯更會直接降低睡眠質素，並增加身體炎症風險，可說是百害而無一利。Vitti同時表示，提早食飯時間亦有助女性預防經前綜合症、保持健康體重和優質睡眠，所以女士們更要避免太夜食飯！

而另一位註冊營養師Tracy Lockwood則表示，愈早食晚飯，便有愈多時間消化食物。只此在下午6點至8點之間都可算是理想的晚餐時間。不過，不少人在5、6點仍在工作中，看來要早點食晚飯，也是「mission impossible」吧！