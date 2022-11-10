腸胃炎，有時我們又稱為Stomach flu，屬傳染性極高的病毒感染，主要涉及腸胃器官。在北美這兩個星期，諾如病毒、呼吸道合胞病毒RSV等病毒感染突然在小童群組傳播率高，導致媽媽群組互相交換紓緩「秘方」。但其實腸胃炎也不只是襲擊小童的，成人感染率也高。無論是大人或小朋友，病徵包括嘔吐、肚瀉、胃抽筋或肚子劇痛等。這個時候提供適當的紓緩飲食，可助患者加速康復。

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1. 最重要：補水份

肚瀉，再加上嘔吐的話，缺水情況可以數小時內就出現，所以患上腸胃炎最重要的就是補水。不過，不是所有液體，尤其是含有糖份或其他物質的，都適合作補水之用。

可作補水的7個選擇：

1. 清水

2. 冰塊

3. 清湯

4. 無糖花茶，例如幫助紓緩嘔吐的薄荷茶

5. 電解質飲品

6. 椰子水

7. 清果汁，例如過濾蘋果汁或提子汁

注意，若果肚瀉嚴重，不適宜飲用高糖飲品，因為高糖份會令肚瀉更加嚴重。高糖飲品包括果汁飲品、包裝含添加糖飲品、某些成人運動電解質飲品。

2. 儲備幼童電解質飲品

你可能會覺得奇怪，上面的名單不是已經提過電解質飲品？為何要另開一段再寫？我再寫，是想特別分開適合小童用的電解質飲品。很多時候在超市或便利店，我們可以買到的電解質飲品，多數是成人運動飲品。但如果細心一看營養標籤，全部成分對於5歲以下小朋友實屬太多。換句話說，成人運動飲品是不適合小童飲用的。當中含有太多糖、太多鈉等，基本上小童飲用的話就要用水溝淡。適合小朋友飲用的，可選用兒童電解質飲品。由於超市不常見，建議家中隨時儲備最少3至4支，以備不時之需。例如以下此兒童電解質飲品，每100毫升提供22卡熱量，5.5克碳水化合物（糖）、78毫克鉀，及0.2克食鹽相等量。

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3. 進食喜歡的營養食物

無論大人還是小朋友，肚瀉攪肚痛之際，並非是嘗試新食物的適當時刻。家人預備食物的時候，嘗試想想患者最喜愛的10款有營養食物，例如雞粒、雞蛋、薯蓉、香蕉等。我強調營養食物而非零食，是因為這個時候已經沒胃口，每一啖都能提供養分加快痊愈。另外，家長也不要強迫小朋友進食不喜歡的食物，即使有營養，但每次被迫進食時候都是於病的情境，長大後或會對這個食物有抗拒。

4. 肚瀉嘔吐期間，避免進食以下食物：

● 咖啡飲品（可能令肚瀉更嚴重）

● 煎炸食品（可能令嘔吐更嚴重）

● 高糖食品及飲品（可能令小朋友肚瀉更嚴重）

一般而言，當缺水情況改善，飲食也可以回復正常。