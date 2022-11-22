早上的天氣有點涼，每天早上起床要掙扎的，不只是上班的時間，還有穿著。「今天要穿甚麼呀？要多穿一件薄外套？要披一條圍巾嗎？」 擦一下眼睛，看看手機，滑一下一日間的氣溫，早上偏清爽，中午出大太陽，氣溫衝上28度，傍晚又回到稍稍清涼。這段日子，沒想到「穿著」竟然成每天早上苦惱的事。

來到十一月的第四個禮拜，來到二十四節氣中的「小雪」，莫論飄雪，就連冬冷的感覺，秋意也沒有半點。氣溫徘徊20至28度的日子，有種回去初春的感覺。混亂的氣候，原來九月份開花的水黃皮樹，來到十月底，十一月被才陸陸續續盛放著一顆一顆紫色的小花辦，教人分不清現在何年何月何季節。

下班的時候，走在街道上，迎來一陣清涼的微風。也許整天待在辦公室裡，也許坐著太久了吧？！穿著薄薄的外套，竟然稍稍感到一絲的涼意，「天氣將會變冷了嗎？」 然後下意識滑一下手機，顯示…… 冬天還沒有要到來，明天天氣依舊的溫暖。

路過速食店，上班族的食堂，在微風吹拂底下，突然想起了一碗濃湯。速食店的濃湯選擇不多，常見的有玉米濃湯，也有些是蘑菇濃湯的。大概一茶杯的分量，分量剛剛好，簡簡單單，可口美味，正好解掉油膩的炸薯條和漢堡，也適時地慰撫了工作天後疲憊的身心。

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