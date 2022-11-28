流水匆匆，零碎別話，拉雜成篇，轉眼來到最終章……

【綠路閑人】欄目簡介，我曾寫下這樣的一段：

「半百人生尚未敢說一句『我懂』，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。」此刻重讀，一切依然。

此篇以「路路看天下」為題作結，有點托大，因為天下之大，無奇不有，智者尚且對天下大事無能為力，路路不過是微塵小眾，說三道四，豈有此理？

世事紛陳，管不了，也不由我們來管，要管，該先管好自己，管好這個一己專屬的「天下」，持戒、修心、行善、止惡，百味人生，一切看似微不足道，各人做好自己，世間也不會變得太壞太爛。

年輕時，任情任性，沒想太多，年歲漸長越發自覺，都一把年紀了，沒法成為後輩的榜樣也罷，好歹努力成就「更好的自己」，這裏所謂的「更好」，跟財富權力地位一概無關，只看我們走到終點的一刻，身邊是否仍有真心關愛、在乎及尊重我們的人。

有些事，未轉頭時，是夢，回過神來，萬事早已成空。

舊文【50+自在小日子】分享過一些小念頭，也許有助「管好自己」，眾閑人讀過、讀得懂又認同的，路路感恩，同路同行，讀不懂，無所謂，就多包容一次，反正，這是最後一次。

收成期「半生彈指之間，走得快走得慢、走得狠走得閑，怎麼說，都走過了，名利物質以外，人生應該尚有其他一點一點，讓生命賦予更立體更深層的意義。」

成為別人生命中的一陣風「餘下的日子，不如化作一股春風，讓別人跟我們相處時，歡喜自在，如沐春風。」

老不得空「一刻跟老伴老友緣盡，分的分、離的離、散的散，無力挽，剩下一人，看得透看不透，還得繼續走 ……」

享受獨處「獨處的時候，給自己一份閑……」

管好自己的同時，也得明白自己來到此世間的人生角色，順逆之間，好好活著，不亢不卑，無悔無恨，always be true to ourselves ……

生命中的一概相遇都不是偶然，有些人，認識過，就知道永遠無法再走在一起，但內心還是感謝他們伴我走了一段，欣喜也好失望也罷，經歷總會有助成長。

擱筆前，抄錄蘇軾的《和子由澠池懷舊》以互勉：

人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。

泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西。

老僧已死成新塔，壞壁無由見舊題。

往日崎嶇還記否，路長人困蹇驢嘶。

（圖片由作者提供）

我們都是過客，到此一遊，不要執外相為實有、以虛妄為真實，世間法，都是因緣和合，有生必有滅，循環不息，千古不變，人生，不過如此！