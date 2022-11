流水匆匆,零碎別話,拉雜成篇,轉眼來到最終章……

【綠路閑人】欄目簡介,我曾寫下這樣的一段:

「半百人生尚未敢說一句『我懂』,一路走來段段變奏,步步為營,累了總得慢下來,擺正心態,看寬點看淡點。隨心而行,說時容易做時難,回頭,重拾初衷,安然自在。」此刻重讀,一切依然。

此篇以「路路看天下」為題作結,有點托大,因為天下之大,無奇不有,智者尚且對天下大事無能為力,路路不過是微塵小眾,說三道四,豈有此理?

世事紛陳,管不了,也不由我們來管,要管,該先管好自己,管好這個一己專屬的「天下」,持戒、修心、行善、止惡,百味人生,一切看似微不足道,各人做好自己,世間也不會變得太壞太爛。

年輕時,任情任性,沒想太多,年歲漸長越發自覺,都一把年紀了,沒法成為後輩的榜樣也罷,好歹努力成就「更好的自己」,這裏所謂的「更好」,跟財富權力地位一概無關,只看我們走到終點的一刻,身邊是否仍有真心關愛、在乎及尊重我們的人。

有些事,未轉頭時,是夢,回過神來,萬事早已成空。

舊文【50+自在小日子】分享過一些小念頭,也許有助「管好自己」,眾閑人讀過、讀得懂又認同的,路路感恩,同路同行,讀不懂,無所謂,就多包容一次,反正,這是最後一次。

收成期「半生彈指之間,走得快走得慢、走得狠走得閑,怎麼說,都走過了,名利物質以外,人生應該尚有其他一點一點,讓生命賦予更立體更深層的意義。」

成為別人生命中的一陣風「餘下的日子,不如化作一股春風,讓別人跟我們相處時,歡喜自在,如沐春風。」

老不得空「一刻跟老伴老友緣盡,分的分、離的離、散的散,無力挽,剩下一人,看得透看不透,還得繼續走 ……」

享受獨處「獨處的時候,給自己一份閑……」

管好自己的同時,也得明白自己來到此世間的人生角色,順逆之間,好好活著,不亢不卑,無悔無恨,always be true to ourselves ……

生命中的一概相遇都不是偶然,有些人,認識過,就知道永遠無法再走在一起,但內心還是感謝他們伴我走了一段,欣喜也好失望也罷,經歷總會有助成長。

擱筆前,抄錄蘇軾的《和子由澠池懷舊》以互勉:

人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。

泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西。

老僧已死成新塔,壞壁無由見舊題。

往日崎嶇還記否,路長人困蹇驢嘶。

(圖片由作者提供)

我們都是過客,到此一遊,不要執外相為實有、以虛妄為真實,世間法,都是因緣和合,有生必有滅,循環不息,千古不變,人生,不過如此!