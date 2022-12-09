疤痕體質人士一旦皮膚受損，隨時長出難看的「蟹足腫」。有整形外科專科醫生指，疤痕體質人士因傷口癒合機制過度活躍，即使僅蚊叮蟲咬、生暗瘡、甚至是打疫苗，亦可能導致纖維細胞異常增生，形成蟹爪狀的凸起疤痕，且疤痕會不斷增生，令外觀受損。有調查指，7成女患者討厭自己外觀；3成人失去自信，影響社交。

整形外科專科醫生劉肇基

整形外科專科醫生劉肇基指，有遺傳性疤痕體質人士，尤其易因皮膚受損，患上「蟹足腫」（即瘢痕疙瘩），「即使是小傷口，如穿耳、紋身亦會出事。」香港蟹足腫協會今年10月委託生活易（ESDlife）訪問533人，發現當中74人自身或朋友受「蟹足腫」困擾，逾4成人因手術傷口發病，逾1成因剖腹產子、蚊蟲咬傷或生暗瘡出事，約4%人因打疫苗或穿耳中招。

調查亦發現，逾7成女患者討厭自己外觀，每日均煩惱怎樣用衣物遮擋患處；且不分男女，逾3成患者表示因而缺乏自信，影響社交。大部分患者指，因患處紅腫、痕癢和疼痛難耐，導致失眠，日常生活亦受影響。

7成女患者討厭外觀 礙社交

但社會對「蟹足腫」認知不足，逾7成受訪者表示從未聽過相關疾病，逾1成人認為是受細菌感染或發炎導致，5%人更認為具傳染性。有近2成患者便因身邊人不理解其困擾，而感無助。

外科專科醫生陳東飛指，不少患者亦誤解「蟹足腫」無得醫，勉強治療會「愈醫愈差」，結果導致病情惡化，實際上若患處範圍小、症狀輕，靠類固醇注射或壓力治療處理即可。若屬嚴重個案，可用冷凍治療，或手術切除後再加淺層放射治療，一般可有效控制。