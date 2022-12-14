最近全世界都在追看世界盃。捱夜過後，身體通常會出現一堆問題：口臭、便秘、黑眼圈，甚至有人因日夜顛倒而導致失眠！今期註冊中醫師張立彤爲大家介紹一款家喻戶曉、藥食兩用的捱夜恩物——百合。

Q1：百合不是潤肺嗎？與捱夜到底有甚麼關係？

張醫師表示，百合性微寒，味甘、微苦，入心、肺，功效多多。眾所周知，百合可滋陰潤肺，治療肺陰不足引起的咳嗽、咯血、潮熱，常用於有肺陰虛證患者的治療。現代藥理研究顯示，百合有止咳平喘作用，能增強呼吸道排痰的功能。

百合還有一奇效，對神經衰弱有一定治療效用。有古書記載百合能治「百合病」，故名之，而古人所指的百合病，是指大病之後氣陰不足，干擾百脈，以致「意欲食復不能食，常默默，欲臥不能臥，欲行不能行……如寒無寒，如熱無熱……」，從症狀而言，古人所指的百合病，很像是現在的神經官能症。百合既可清心安神，又可養陰，現代藥理研究更顯示百合有鎮靜、耐缺氧、抗疲勞作用，故對陰虛熱性失眠、心煩、精神不安、神思恍惚、神不守舍所致的症狀有一定治療效果。所以捱夜後都可以吃些百合，改善陰虛火旺所導致的一系列亞健康訊號。

Q2：有鮮和乾的百合，兩者有甚麼分別？

一般煲湯應選用乾百合，而鮮百合應用來炒，因為鮮百合的性質較寒。百合為百合科植物百合，細葉百合，麝香百合及其同屬多種植物鱗莖的鱗葉；主產於湖南、浙江、江蘇、四川、安徽等地。因其根為眾瓣合成，所以名為百合。產於安徽宣城一帶者，品質最好，為地道藥材。選百合時，以瓣勻肉厚，色黃白，質堅，筋少，味甘者為佳。色灰黑，味苦者質差。有野生和家種之別，野生者鱗片小而厚，味較苦；家種者鱗片闊而薄，味不太苦。

Q3：百合在應用上有何禁忌或注意點？

張醫師表示，百合適用於咳嗽無痰或有痰而自覺燥熱、口乾喜飲、失眠健忘、煩躁不安、生痱滋、流鼻血、胃痛胃灼熱等一系列症狀，陰虛火旺之人士。百合性質和緩，可以長期服用，但對濕濁較重、氣機壅滯者不宜多用。因其性專降泄，故虛寒便溏者忌服。若有疑問，應先請教相熟中醫師方行應用。

百合食療推介

百合雞蛋糖水

材料：鮮百合1個、雞蛋1隻、冰糖適量

製法：鮮百合洗淨去泥剝開，與冰糖一同放瓦鍋內加水適量，武火煲滾後，以文火煲30分鐘後，再將雞蛋去殼直接放入鍋中，充分攪勻即可。每日1次，睡前1小時服用。

功效：滋養心陰，清熱安神。適宜於熱病或大病後，陰液耗傷，餘熱未盡，心神不寧；或思慮過度，情志不遂，心煩不寐者服用。注意外邪末盡，內生濕熱者，不宜食用。

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