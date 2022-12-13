今早行政長官李家超突發宣布，明天（12月14日）起市民不用掃瞄「安心出行」，但進入食肆等場所前仍要出示「疫苗通行證」；另外會取消「黃碼」系統，入境人士抵港時取得陰性檢測結果後，即可自由進出各類型場所。下午政府召開記者會交代詳情，醫務衞生局局長盧寵茂指，在疫情初期，「安心出行」有助追蹤個案及控制疫情，但經當局審視數據及目前情況後，認為可以放寬不須再強制市民掃「安心出行」，但仍要維持「疫苗通行證」，出入食肆等場所時仍要出示。

現時不少市民將針紙或康復紀錄二維碼上載至「安心出行」，如果大家不想再用「安心出行」，還有甚麼其他方法可以出示「疫苗通行證」？盧寵茂表示，市民可使用「醫健通」或「智方便」，紙本及截圖的疫苗通行證亦可通用。

【取消安心出行】1. 經「醫健通」出示疫苗通行證

Step 1：登入流動裝置中的「醫健通」。如未有安裝及登記使用「智方便」，請先下載。

Step 2：點選「疫苗紀錄」內的新冠肺炎的標誌（見下圖），即可出示新冠疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書及康復紀錄二維碼。

註：可以將相關紀錄儲存至手機程式的主頁，以後無須登入，一按即可出示二維碼。或按「顯示文件」下載或列印相關紀錄。

（截圖自「醫健通」專題網站）

下載「醫健通」（Android版／iOS版）

【取消安心出行】2. 經「智方便」出示疫苗通行證

Step 1：登入流動裝置中的「智方便」。如未有安裝及登記使用「智方便」，請先下載。

Step 2：選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄」服務。

（截圖自「智方便」專題網站）

Step 3：程式會自動轉至「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」頁面，屆時可按指示以「智方便」確認身分，同時下載「電子針卡」及「電子檢測紀錄」。

Step 4：按［下載或列印疫苗接種紀錄（衞生署版本）］，頁面便會顯示衞生署版本的本地疫苗接種紀錄，即可下載至手機瀏覽或列印。

註：可以將相關紀錄加入到「Apple Wallet」或「華為錢包」。（即睇教學）

（截圖自「智方便」專題網站）

下載「智方便」（Android版／iOS版）

下頁睇點用Apple Wallet／華為錢包出示「疫苗通行證」