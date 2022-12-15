英國近月有最少15名兒童因感染甲型鏈球菌引發併發症死亡。有本港醫生表示，甲型鏈球菌可經飛沫或接觸受感染呼吸道分泌物而傳染，一般會形成猩紅熱，但其致命率僅約1%，惟如甲型鏈球菌入侵血液病情可於數日內惡化，死亡率急升至5至10%，5至15歲兒童屬高危，籲兒童若出現皮膚感染、發燒或喉嚨痛，應盡快求醫。

家庭醫學專科醫生袁明慧

家庭醫學專科醫生袁明慧表示，甲型鏈球菌多在口腔、咽鼻喉出現，並可循飛沫或皮膚觸碰患者呼吸道分泌物而感染，又引述本港2018年發表的一項研究指，帶甲型鏈球菌的港人比率約6.1%；而受感染者一般會出現咽喉炎、發燒、喉嚨痛和咽喉含膿等病徵，如屬皮膚感染則可能令傷口位置出現含膿或紅腫。

併發敗血病 死亡率5至10%

她指，最易受感染的是5至15歲兒童，但其初期病徵與傷風感冒類似，如同樣會嘔吐、腹痛等，一不留神即可因延誤治療而增併發症風險，如最常見的猩紅熱，「雖然其死亡率僅約1%，但2011年時本港就有2名兒童因患上猩紅熱而不治」；如患者患水痘或流感，亦會加劇病情。此外，甲型鏈球菌可分泌毒素，如侵入血液將可引發更多併發症如肺炎、中耳炎等，嚴重者更會患上敗血病以至中毒性休克綜合症，死亡率可達5至10%。

她稱，各地均未找出感染發病率增長的原因，估計是新冠疫情期間民眾多戴口罩，令兒童減少接觸病菌，致對某些細菌的抵抗力不足所致。她強調，抗生素一般能有效殺滅甲型鏈球菌，但至今仍沒疫苗預防，平日應保持個人衞生、使用1比99漂白水清潔家居、保持室內空氣流通等，且如發現子女出疹、發燒時就盡快求醫。