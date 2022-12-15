消費者委員會（消委會）漱口水測試！想維持口腔健康，除了刷牙，很多人還會搭配漱口水作輔助，以去除口臭、預防牙周病、減低牙齒敏感程度等！然而漱口水的款式種類甚多，成分及其功效，以至使用時需要注意的地方都各有不同，絕對要小心選購，以免用錯使口腔問題惡化！消委會是次調查亦訪問了口腔專家，為大家解答6個關於漱口水的「迷思」！漱口水要恆常使用嗎？殺菌能力愈高愈好？可以用來清洗假牙？即睇！

【消委會測試漱口水】僅22款以中／英文詳細標示成分！

消委會從市面上搜集了32款漱口水樣本進行調查，包括30款可直接使用的漱口水、2款濃縮裝（需稀釋使用），分析當中常見的成分及其功用，同時檢視了樣本的標籤資料。結果發現，32款漱口水樣本中，只有22款在產品標籤上以中文或英文詳細標示成分資料，另有8款（#1、#2、#6、#20、#21、#26、#27、#32）僅以日文標示成分資料，餘下2款樣本（#22及#23）則沒有列出成分。消委會指，不同漱口水產品的功效取決於其配方內的有效成分而有所差異，如產品標籤未有清晰標示成分列表，或令消費者難以按照個人需要去選購合適的漱口水。

（消委會圖片）

即睇消委會測試的32款漱口水：

［可直接使用的漱口水］

#1 AQUA薄荷清涼漱口水（1000ml）／$40

#2 AQUA薄荷清爽漱口水（1000ml）／$40

#3 必妥碘冰涼消毒漱口水（250ml）／$79

#4 BilkaDent牙齦護理漱口水（250ml）／$95

#5 貝利達Biore-pair抗菌無酒精漱口水（500ml）／$102

#6 Clesh Mouth Wash Refresh Mint（600ml）／$30

#7 高露潔 Peroxyl Oral Cleanser（236ml）／$45

#8 高露潔 PLAX PEPPERMINT FRESH（250ml）／$20

#9 CORSODYL MOUTHWASH（300ml）／$99

#10 Crest 美白漱口水（清新薄荷）3D WHITE BRILLIANCE（500ml）／$55

#11 牙醫選草本爽口舒緩漱口水Premium & Natural Oral Rinse（200ml）／$80

#12 DR. brite Whitening mouthwash（236.58ml）／$52

#13 ecostore Complete Care FRESH MINT MOUTHWASH（450ml）／$92

#14 elmex專效抗敏漱口水（400ml）／$70

#15 ENLIVEN FRESHMINT MOUTHWASH（500ml）／$30

#16 ENLIVEN TOTAL CARE MOUTHWASH（500ml）／$20

#17 李施德林全護配方漱口水（250ml）／$25

#18 李施德林全護Zero配方漱口水（500ml）／$45

#19 Long Spin 玫瑰味漱口水（588ml［42個獨立包裝，每個14ml］）／$128

#20 MONDAHMIN MOUTHWASH EXTRA MINT（1080ml）／$66

#21 MONDAHMIN MOUTHWASH Sensitive（1080ml）／$55

#22 NONIO 無口氣漱口水［不含酒精溫和薄荷味］（600ml）／$40

#23 NONIO星級防護無口氣漱口水［清涼薄荷味］（600ml）／$40

#24 Oral-B 6效合1清爽潔淨漱口水（500ml）／$46

#25 Oral-B 6效合1固齒護齦漱口水（500ml）／$46

#26 Propolinse蜂膠漱口水（600ml）／$60

#27 SUNSTAROra2 me 亮白淨色漱口水［天然薄菏味］（460ml）／$50

#28 TESCO清新薄荷漱口水（500ml）／$24

#29 watsons清涼薄荷味漱口水（500ml）／$23

#30 watsons10合1漱口水（500ml）／$20

［須先稀釋後使用的漱口水（濃縮裝）］

#31瑪爾仕 強力薄荷濃縮漱口水（120ml）／$167

#32健榮製藥 漱口水［清新薄荷味］（300ml）／$99

【消委會測試漱口水】孕婦及甲狀腺病人不宜使用必妥碘！

經消委會檢視的32款漱口水樣本中，較常見的有效成分為：

1. 精油（Essential oils）

最常見的殺菌成分。有科學研究證實，使用含有精油成分的漱口水可以干擾細菌於口腔內的生長，從而達致減少蛀牙及牙肉疾病的效果。

含有精油的漱口水：（14 款）#3至#5、#7、#8、#11至#13、#17至#19、#29至#31

2. 西吡氯銨（Cetylpyridinium chloride，CPC）

有科學研究證實，加入CPC的口腔護理產品可以有效減少牙菌膜形成，以及防止牙齦發炎。長時間使用可能會令牙齒染有漬斑及短暫影響味覺。

含有西吡氯銨的漱口水：（10款）#8、#11、#15、#16、#19、#24、#25、#28至#30

3. 氯己定（Chlorhexidine）

與CPC類似，可減少口腔內的細菌，但由於氯己定比較難溶於水，因此以其作為殺菌成分的漱口水一般都會加入酒精，以助混合。長時間使用可能會令牙齒染有漬斑及短暫影響味覺。

含有氯己定的漱口水：（1款）#9

4. 聚維酮碘（Povidone-iodine，PVP-I）

可減少口腔內的細菌，但聚維酮碘在產生作用的過程中會釋出游離碘元素，故不適合懷孕中的婦女或患有甲狀腺疾病的人士使用。此外，聚維酮碘帶有棕色，雖然短時間使用未必會令牙齒染色，但亦有機會令到牙托（假牙）和牙箍變色，故使用此類漱口水前，建議先把牙托和牙箍除下。

含有聚維酮碘的漱口水：（1款）#3

#3必妥碘冰涼消毒漱口水

（網上圖片）

5. 氟化物（Fluoride）

常見添加於口腔護理產品的有效成分，能強化牙齒表面、防止蛀牙，但普遍漱口水的含量約為200ppm，遠低於一般牙膏的氟化物含量（約為1350至1500ppm），故不應以漱口水替代從牙膏攝入氟化物。

含有氟化物的漱口水：（10款）#8、#14 至#18、#25、#28至#30

6. 羥基磷灰石（Hydroxyapatite）

強化牙齒表面，能有效填補琺瑯質中因蛀牙而流失的礦物質，亦可減輕牙齒敏感程度。

含有聚維酮碘的漱口水：（1款）#5

#5 貝利達Biore-pair抗菌無酒精漱口水

（網上圖片）

7. 鋅鹽（Zinc salt）

減輕口臭徵狀。

含有鋅鹽的漱口水：（5款）#5、#11、#16至#18

8. 過氧化氫（Hydrogen peroxide）

俗稱雙氧水，可漂白牙齒，但市面上的美白漱口水一般只含有少量過氧化氫（少於2%），遠低於牙醫在美白牙齒療程中所使用的濃度（約20-40%），因此牙齒顏色於短時間內未必有明顯變化。使用時可能會產生輕微的針刺感覺。

含有鋅鹽的漱口水：（1款）#7

（消委會圖片）

【消委會測試漱口水】李施德林、MONDAHMIN「刺激感」較高！

消委會亦找來5位口腔狀況正常的成年人試用漱口水，再按試用樣本的刺激度及薄荷冰涼感作出評價。結果發現，大部分樣本的刺激度屬於溫和至適中的水平。只有「李施德 林」（#17）和「MONDAHMIN」（#20）的刺激度相對較高！消委會指，漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，消費者宜按自己的接受程度和口味來選擇漱口水。

#20 MONDAHMIN MOUTHWASH EXTRA MINT

（網上圖片）

#17 李施德林全護配方漱口水

（網上圖片）

下頁拆解漱口水6大迷思！