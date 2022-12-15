自昨天（14日）起，市民雖毋須掃「安心出行」，但部分指定處所，例如食肆等仍會檢查疫苗通行證。今時疫情其實未緩和，新增確診數字反而在高位橫行，防疫、抗疫現在才真正開始！只是市民現在更要「貴客自理」。

防新冠，主要仍是接種疫苗（「打針」） ，但打不打針、打甚麼針，爆疫以來，全世界一直有疑慮。今時不少市民擬選打復必泰二價疫苗作第4針，他們還有甚麼考慮？

先「科普」一下：疫苗接種是將疫苗製劑接種到體內的技術，使打針者獲得與疫苗相似病原的免疫力。透過身體免疫系統辨認外來病毒，以產生抗體。人類打針，歷史悠久，或早於公元前200年已出現。目前已知最早的疫苗接種可追溯至11世紀，中國的人痘接種術，但無法確保有效之餘，風險也高。直至1796年，英國醫生以種牛痘來預防天花；1881年綿羊霍亂，以及1885年，兒童打瘋狗症針，技術都由此啟發。

難防基因突變

不過，疫苗的副作用，絕不容忽視。筆者說的不是打針後的已知反應，而是今時疫苗所採用的新技術，可能會對打針者造成傷害。有別於過去200多年來，醫學界所採用的滅活疫苗技術，今時復必泰，包括最新二價疫苗所採用的是信使核糖核酸（mRNA）技術，涉及基因的複製，乃至遺傳。

新冠病毒變種既多且快，疫苗研發速度遠遠追不上。在完全預防感染上，主流疫苗根本沒有作用，只能較有效預防重症及死亡病毒，而mRNA的基因遺傳物質，卻容易發生突變。mRNA技術並沒有大規模臨床實驗支持，以證明它安全，也沒有以mRNA作為疫苗長期研究的案例。萬一出現任何基因突變，科幻電影裏某些恐怖情節不幸成真，令打針者身體發生變化，那如何是好？

有陰謀論者認為，新冠疫情讓藥廠、醫學界、政府、政客等，以民眾為白老鼠，做了一次又一次疫苗實驗，而疫苗爭議，亦持續令人憂慮。有一份醫學論文便曾指出，mRNA會令人類有免疫系統失調，甚至失效的風險。雖然其內容被指論證有漏洞，準確性有待商榷，但以新技術研製的疫苗，的確還有很多涉及基因工程的不確定性。

認真對待問題

基因改造不是一件小事，美國不少粟米就是加入了蠍子基因，以防蟲噬。賣這些基因改造的粟米、粟米油的商家，肯定說沒事，但說實話，人吃這些真能不擔憂 ? 因為要有壞影響，不是憑一年、兩年，幾隻白老鼠的實驗就說得準，而是要一、兩代人才看得出來的事。

袁隆平搞雜交水稻，吃他的米，我們安心，因為雜交就是「混血兒」，我們不是說混血兒美嗎？但我們可曾說拼合了機械的人美嗎？若說是美，怕也只能說是外表美。

基因的事，不是兒戲的。就像我們之前可知道新冠患者可以有長新冠，如今知道了這個，便知我們對人體的細胞、基因認識有幾無知。以前不知道不打緊，如今知道，就應認真對待改基因這問題了。

「藥有三分毒」，相信今時所有獲政府批准緊急使用的疫苗都沒有例外，只是在「兩害取其輕」的原則下，權衡輕重，無奈要繼續打針而已。試想在5歲前，大家已打了多少針？成年後，自費或免費，又打了多少針？面對新冠，可曾煉成了「金剛不壞體 」？身體最可能只是變成了間疫苗混合化工廠！最令人擔心的是，疫苗從研製至量產的過程中，仍有不少人工程序，在倉卒應急的情況下，其實可能會出現製劑污染或任何人為失誤。

以我來說，我還是信傳統的滅活疫苗：科興，因它不會改我基因。

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