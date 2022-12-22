上星期在本專欄，我們討論到：酒精是否高碳食物？其實這條問題有數個版本的。減肥是否不可以飲酒？減醣飲食是否不可以飲酒？基本上，這些問題其實都是圍繞著，酒精會否引致增磅？如果要飲，可以飲多少？有沒有較健康的選擇？

上星期已提過6款較低碳的酒精飲品（https://bit.ly/3jm8iVv ），今個星期繼續討論：即使是低碳，這些酒精飲品是否較健康？

（圖片由作者提供）

審視酒精不能只顧碳水化合物含量

由於低醣飲食流行，所以很多人都對碳水化合物及澱粉含量有興趣，但對於酒精飲品，我們不能夠只著重查看這款飲品屬高碳還是低碳。酒精，屬於「空熱量」食物，換句話說，這款飲品只提供熱量，並不提供其他有益營養素，例如維他命、礦物質、蛋白質、抗氧化物質、膳食纖維等。

上星期也提到，酒精是第二高熱量密度的養分，每克提供7卡路里，僅次於脂肪（每克提供9卡）。每份啤酒提供約153卡，即使是0碳的伏特加，也提供約115卡（94 proof）。10年前在一項美國研究結果公布指出，每天飲兩杯酒精飲品的女士，相比完全不飲酒的一群，其增磅發胖風險截然增加。

酒精與健康之關係

除了與體重增加關係之外，酒精亦與癌症風險及心血管疾病扯上關係。另外，研究顯示飲酒量高會阻礙脂肪燃燒。這是因為我們的身體會視酒精為營養素，先將其代謝作為能量，導致飲食中的碳水化合物、脂肪、蛋白質等營養素囤積為脂肪，導致體脂增加。久而久之，導致三酸甘油脂囤積於肝臟，慢性惡化為脂肪肝，及更嚴重的肝疾病。

所以無論你是否進行低碳飲食、酒精飲品是否含碳也好，空熱量酒精都是少飲為妙。

所以如果要以一句去回答：沒有較健康的酒精飲品。要較健康的，可能非酒精飲品會較好。

何謂過多酒精？

世界各地一般的酒精建議量，是男性每天不超過兩份，女性每天不超過一份。

一份酒精=

● 一杯5安士紅酒／白酒

● 一罐12安士啤酒（約330-355毫升）

● 1.5安士烈酒

香港衛生署則建議男性每星期不超過14個酒精單位，女性不超過七個單位。而一個酒精單位，含10克純酒精。

● 一罐啤酒（ 330毫升）大約有1.3個單位

● 一杯125毫升紅酒約有1.2個單位

● 一杯一安士烈酒（例如拔蘭地）有一個單位

● 中式酒的話，一小杯20毫升的雙蒸米酒約是0.6個單位

● 一小杯20毫升的日式清酒就有0.3個單位。

以每天男士兩個酒精單位、女士一個單位來計算，飲日式清酒的話，男士每天可飲約六小杯、女士則三小杯。詳細酒精單位可查閱此衛生署網站（https://www.change4health.gov.hk/tc/alcohol_aware/facts/standard_drink/index.html）。

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