不少長者入院後會突然神志混亂、性情大變，甚至不知自己身在何處。有老人科專科醫生指，這情況或出現「譫妄症」，會伴隨心衰竭、肺炎和中風等疾病出現，高達7成深切治療部病人患此症，情況會在黃昏和夜晚變得最嚴重，長時間譫妄甚或引致認知障礙症。有醫生說，只需控制本身疾病，譫妄症便有很大機會消散，更可透過家人多陪伴或藥物治療等復元。

老人科專科醫生佘達明

養和醫院精神科名譽顧問醫生潘佩璆

老人科專科醫生佘達明解釋，「譫妄症」泛指突然神志混亂和行為異常，常見於長者。養和醫院精神科名譽顧問醫生潘佩璆則指，譫妄症常伴隨心衰竭、嚴重呼吸疾病、感染如肺炎、中毒、腦創傷如腦炎和中風、不受控的糖尿病等出現。

3成內科長者 7成ICU病人患上

潘引述調查稱，內科病房的3成年長病人有譫妄症，外科病房的比例則視乎傷勢，如高達7成深切治療部病人患上譫妄症，確切成因未明，但或與麻醉藥、失血和身體組織損傷有關。

潘續說，長者即使平時精靈，一旦患上譫妄症，亦會突然變得糊塗、性情大變、坐立不安、難以入睡，甚至有幻覺和妄想，看到已逝親人和動物、把親人當作陌生人及難集中精神等症狀，且狀況會持續轉變，以黃昏和夜晚時分最嚴重。潘形容，此為黃昏症，或與光線暗，令長者難依從環境提示分辨日夜和所在位置有關。而長時間譫妄或引致認知障礙症，而認知障礙患者患譫妄的機會亦較一般人高，沒有誘因亦可突然變得混亂，但兩者關係未明。

佘稱，長者常待在家中，習慣了所處空間的擺設和人物，故若突然因病入院，離開為他帶來安全感的地方，便會加劇精神混亂，令其認為有人想謀害他，不斷掙扎、爬床偷走、叫救命，甚至有暴力傾向。

至於治療方法，潘形容，只需控制本身疾病，譫妄症便有很大機會消散，如患者因心臟衰竭或呼吸衰竭患上譫妄症，若含氧量恢復正常，精神狀況亦會好轉。惟他強調，少數人的長期病患者，一時三刻難改善，故要用非藥物方法如刺激他們思考，以及向有暴力傾向者處方抗思覺失調藥等，以改善症狀。

通常習慣醫院環境後好轉

佘則指，譫妄情況通常於長者習慣醫院新環境後好轉，惟當長者出院回家，又轉換環境，亦有機會再次發脾氣、扭計和失眠。就此，他建議，親友笑面迎人，把長者當作小朋友，多擁抱和拖拖著他，說好話如「不用怕，這裏很安全，我們陪著你」，助其平復心情，並形容捆綁是「無辦法中的辦法」。

至於預防方法，佘達明指在香港公院急症室中，每100人僅病情最嚴重的10人入院，繼而或患上譫妄，故最重要是要保持身體健康，有小病就立即求醫，並吸收足夠營養、減感染及患慢性病如冠心病等。潘佩璆建議，補充水份和電解質、有充足睡眠和改善體能，另要讓長者減少環境轉變。