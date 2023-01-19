現時本港就有約70萬名糖尿病患者，即每10名港人就有1個受此病困擾，情況堪虞﹗被稱為「隱形殺手」的糖尿病，因其初期特徵並不明顯，不少患者發病時已屬中至後期，即使服用西藥也難以控制病情，結果藥量愈加愈多走向深淵！除了高血糖，初期高血壓亦沒有明顯症狀，教人防不勝防。若糖尿病患者同時有高血壓，就會加速引發嚴重併發症。這次我們請來德善健康管理的註冊中醫師陳通及註冊營養師龐矷䒤（Jimmy），為大家解構怎樣中西合璧對抗糖尿、高血壓等三高問題，助患者早日擺脫藥物束縛。

糖尿病隱藏特徵要留神 出現高血壓症狀加倍惡化

糖尿病的高發年齡一般是65歲或以上，但隨著生活習慣及飲食模式的改變，近年糖尿病有年輕化趨勢。據2019/20年醫管局公佈的數字顯示，逾4萬個新症當中就有57%是40至64歲的中年人。營養師Jimmy指出：「現代人生活節奏急促，又經常進食高脂肪、高熱量、高糖鹽及精製澱粉質，加上活動量及纖維攝取量不足，特別容易因為體重問題而引發糖尿病。糖尿病的典型特徵除了多飲、多食、多尿、體重減少之外，也會出現容易疲倦、視力模糊、皮膚痕癢及傷口難以癒合等症狀，若患者具備以上糖尿病特徵就代表血糖失控已有一段時間。」

Jimmy續稱，由於糖尿、高血壓及高膽固醇均屬於代謝綜合症，而三者亦會互相影響，故糖尿病患者很多時會出現高血壓症狀，如疲倦、頭暈、耳鳴、呼吸急促、心悸等，所引發的併發症後患無窮。「糖尿病會造成血管阻力，令血壓上升，故患者會出現高血壓症狀。當血壓愈高，糖尿病的明顯特徵是會加速血管老化，血管有機會出現粥樣硬化導致冠心病。而且糖尿病的併發症很多，糖尿病人患腦血管中風的機率就比一般人高出2至4倍，如果指數控制不理想，更有機會引發糖尿腎、糖尿上眼，甚至需要截肢等，故一旦發現有糖尿病特徵及高血壓症狀應立即求醫。」





營養師Jimmy表示，糖尿病的初期特徵及高血壓症狀並不明顯，有一半人直至出現併發症才發現患病，故應及早向專業人士諮詢作出檢查及治療。

夜更司機患糖尿兼中風 陷危險邊緣恐截肢

68歲任職夜更的士司機的鍾先生受三高問題困擾十多年，08年曾因為中風入院，才發現原來自己一直都有高膽固醇及高血壓症狀。自此多年來一直服用西藥，但約兩年前又察覺腿部不時疼痛又乏力，入院檢查後才得知這是糖尿病特徵，後來唯有不斷加藥控制病情。



鍾先生表示，由於工作關係食無定時，他的飲食選擇較為隨機，加上喜愛高脂肪及高糖食物，難怪會出現高膽固醇、高血壓症狀和糖尿病的特徵。「我晚上五點多開工，一般會吃麵當晚餐，嘴嚵時會吃椰子餅，直至凌晨兩、三點收工便到茶餐廳飲早茶，通常是吃盅頭飯和點心來醫肚。本來以為食西藥可以令病情受控而掉以輕心，但直至同僚察覺到我走路時一拐一拐，整個人愈來愈浮腫又無精神，生怕開工會出意外就勸我盡快求醫。」



鍾先生一直沒有意識到自己同時出現糖尿病特徵和高血壓症狀，到求診時才驚覺自己的病情每況愈下，糖尿病及高血壓已導致血管退化，令足部血液循環變差而出現間歇性跛行，一連串的糖尿併發症正逐步逼近。他擔憂表示：「眼見身邊朋友因糖尿要長期注射胰島素甚至截肢，最後更不幸離世，深怕自己亦步他後塵。雖然我一直接受西藥治療，但病情未見起色，醫生唯有不斷加藥，高峰期每天要服用10粒藥物，糖尿病的特徵及高血壓症狀卻仍持續，所以最後決定尋求中醫和營養師協助。」

中醫師陳通指出長期服用西藥恐致副作用，中醫能針對性提升臟腑機能，舒緩糖尿病特徵及高血壓症狀。

「二師」及時拆彈 中西合璧治糖尿控三高

鍾先生在朋友輾轉介紹下接觸到德善健康管理的「二師會診」服務，當中結合中醫師和營養師兩方專業知識，以分階段治療為患者調理體質及調整飲食習慣，幫助糖尿病患逐步減藥，重拾健康。



主診中醫師陳通表示，鍾先生最初求醫時身體狀況欠佳，體重比起標準高出10公斤，皮下脂肪、內臟脂肪、膽固醇、血壓、空腹及餐後血糖指數全部不達標，而且他曾經中風，所有這些因素都有機會誘發出現糖尿病特徵。「鍾先生的肝腎功能偏弱，加上年紀大、新陳代謝較慢，脈象虛而濕重。雖然一直有服用西藥，但他糖尿病的特徵及高血壓症狀未有改善，各樣健康指數仍相當波動，這證明身體已產生一定抗藥性，不能再拖延治療。」



針對糖尿病特徵及高血壓症狀，主流西醫會以藥物直接控制，但陳醫師指出單靠西藥只能治標，長期服用恐會有反效果。「西醫多會以藥物來壓制血糖及血壓，但因為藥物需要肝腎排解，這反而有機會加重肝腎負擔，影響胰島素運作，令病情惡化。」故此，透過中醫藥調理來逐步提升臟腑功能，同時配合營養師提供專業飲食指導，幫助患者重塑健康飲食習慣，這才能真正改善糖尿病的根本問題。





中醫針對提升臟腑功能 重整胰島素分泌

陳醫師解釋，在中醫角度，高血壓症狀分為肝陽上亢、肝腎陰虛、陰虛火旺、陰陽兩虛及氣滯血瘀五大類型；糖尿病特徵亦分為肺熱津傷、胃熱火旺、肝腎陰虛、氣陰不足及氣滯血瘀，兩者會互相影響。而鍾先生是混合肝腎陰虛、濕重及虛火於一身，糖尿病特徵及高血壓症狀互相夾雜。他補充：「鍾先生任職夜更的士司機，作息長期日夜顛倒，晚上本應睡覺及排毒卻需要開工，反令毒素滯留體內。相反，日間的新陳代謝本應較活躍，但他又剛巧是睡眠時間身體被抑制，久而久之令糖尿病的特徵及高血壓症狀日益嚴重。」

在中醫治療上，陳醫師先為鍾先生處理脾虛濕困的問題，「脾主運化，腸胃濕重會影響消化吸收，運作不暢順則影響氣血，令血糖及血壓時高時低。此外，他平日駕駛易精神緊張，難免會影響肝腎功能。再加上經常捱夜易令體內累積毒素，故需要先為他清除體內虛火，再進一步養肝補腎，從而重整胰島素分泌，促進身體代謝機能，這才能從根本改善糖尿病特徵及高血壓症狀。」

營養師為鍾先生細心剖析他的飲食習慣，從而定制適切的飲食營養方案，幫助舒緩高血壓症狀和糖尿病特徵。

營養師灌輸健康飲食習慣 截斷糖尿病根源

至於營養師Jimmy則從鍾先生的生活及飲食習慣著手，先令他瞭解糖尿病的機理，再透過逐步改變飲食習慣來改善糖尿病特徵和高血壓症狀。「鍾先生日常的飲食偏向高脂肪、高糖鹽，纖維攝取量不足，故我建議他開工時可以將奇亞籽加入清水當中飲用，又或加一點蘋果醋，幫助提高胰島素的敏感度。他平日收工後愛吃盅頭飯及點心，當中容易攝取大量脂肪及鈉質，不但令體重上升，更影響肝腎健康，故此我建議他以白切雞飯或魚片米粉代替蒸飯，點心則選擇較為健康的蝦餃或鯪魚球等，幫助減慢血糖升幅，平日的下午茶則可以水果或果仁來代替高脂高糖的椰子餅，以增加吸收食物纖維。」鍾先生曾表示本來生怕營養師只會叫他戒口，從此失去飲食的樂趣，但營養師Jimmy因應他的喜好和需要，制定靈活多變的飲食建議令他更樂於遵循。

鍾先生接受了6個月的二師會診後，血糖、血壓、內臟脂肪、膽固醇等各項健康指數都有顯著改善。

經過陳醫師及營養師Jimmy聯手，鍾先生在接受治療的六個月內大大減輕了糖尿病特徵和高血壓症狀，西藥份量更由高峰時的10粒減至1粒，其空腹血糖由初期的7.7 mmol/L降至5.7-6.7 mmol/L；血壓穩定至126-141 / 76-89 mmHg水平，其餘各項指數亦有明顯改善。鍾先生表示，今次二師會診的成果遠超預期，無論身體及情緒方面也大有改善，現在不但比以前更精神、更有活力，而且還學會了關於糖尿病的病理知識和正確飲食的方法，使他終生受用，真正擺脫糖尿病困擾。

治療前指數 治療後指數 體重 70.7 kg 68.7kg 體脂肪率 27.7% 24.4% 肌肉量 48.4 kg 49.2 kg 內臟脂肪指數 14 13 BMI 25.7 24 血糖 空腹：7.7 mmol/L

餐後：9.6 mmol/L 空腹：5.7-6.7 mmol/L

餐後：5.1-11.9 mmol/L 血壓 112/72 mmHg 126-141 / 76-89 mmHg 膽固醇 7.0 3.0

了解更多：https://bit.ly/3hIGTfS

德善健康管理註冊營養師龐矷䒤 (Jimmy)

註冊營養師 (APD, AU)

澳洲悉尼大學營養學碩士

加拿大英屬哥倫比亞大學營養學學士

澳洲運動營養師協會運動營養學證書





德善健康管理註冊中醫師陳通

香港大學中醫學碩士

天津中醫藥大學學士