香港人生活忙碌，有時連買外賣都要急急忙忙，遑論親自下廚為自己煮一餐飯，故不少家庭和辦公室都會擺放一部微波爐「看門口」！別以為把食物放入微波爐、輸入翻熱時間，稍後幾分鐘至聽到「叮」一聲就有得食，雖說步驟正確，也不完全正確使用微波爐，事關有某些食物絕不宜放入微波爐加熱，包括煨番薯、菜肉包等，一旦加熱過頭隨時會爆炸起火！

日本東京都近年經常發生微波爐火災事故，2022年年初至12月5日共錄得74宗個案，當中有44宗起火原因是食物經長時間加熱，另有17宗是使用方法錯誤，譬如誤用微波爐加熱鋁製品。東京消防廳為此成立研究小組及進行實測，測試人員分別將煨番薯、生番薯 、菜肉包、紅豆包放入700W微波爐加熱，結果所有食物都在5至12分鐘出現爆炸性燃燒，其中菜肉包最快「陣亡」，當加熱約3分57秒左右便開始冒煙，至5分34秒起火、5分56秒出現爆炸！

食物／加熱至爆炸的時間

煨番薯（120g）／6分26秒

生番薯（170g）／11分30秒

中式菜肉包（90g）／5分34秒

中式紅豆包（110g）／7分37秒

日本人氣微波爐料理專家タケムラダイ（Dai Takemura）曾在《羽鳥慎一晨間節目》中分享，如果想安全使用微波爐加熱番薯或中式包點：可用濕的廚房紙包著番薯，再以200W（解凍功能）加熱12至13分鐘；或先向整個中式包點噴水，再用500W加熱20至30秒。

（圖源：《羽鳥慎一晨間節目》Faceboook圖片）

東京消防廳另外指出，除煨番薯、生番薯 、菜肉包和紅豆包。芋頭、馬鈴薯都是極容易因長時間加熱而起火的食物，其次為冷凍食品和麵包，原因是這些食物欠缺水份，當用微波爐加熱，食物便會出現碳化及產生易燃氣體，長時間加熱更會令燒焦的部分與易燃氣體產生火花，甚至發生爆炸！

東京消防廳提議大家，使用微波爐加熱食物時，可遵循以下4點：

1. 避免長時間加熱食物

2. 用微波爐加熱食物時，應觀察食物情況，不應離開

3. 加熱冷凍食品前，應先檢查包裝上標籤，以確認能否放入微波爐加熱；切勿放入金屬包裝

4. 切勿在微波爐周圍擺放易燃物品