廿多歲的Alice平常甚少有皮膚問題，但近來天氣乾燥情況下反而出現好幾粒暗瘡，本以為只是因為近日工作較大壓力而已，不過即使趕工完仍持續出現暗瘡。Alice雖然不是那種油光滿面的類型，但因為受不了這個爆暗瘡的情況，決定加強清潔皮膚，選用市面上一些含酸性去角質的洗臉奶，但卻不見得皮膚有所改善，最後見醫生才得到適合的治療。

《女神降臨》劇照

暗瘡與天氣有密切關係，炎熱天氣下皮膚油脂分泌會較多，所以暗瘡患者較易發現病情變得嚴重。但原來冬季寒冷天氣下也可令部分暗瘡病情變得反覆。其中一個原因正是因為天氣乾燥而令皮膚容易出現爆拆，令細菌更容易孳生，更容易發炎出瘡。

皮膚太乾時反而會更油，因皮膚缺水時會嘗試分泌更多油脂，情況持續的話這反而會阻塞毛孔，令暗瘡加劇。另外，不少用以治療暗瘡的外用藥也對皮膚有一定刺激性，所以當冬天天氣太乾時，應跟據情況及和醫生討論作出適當調整，避免令皮膚過度乾裂。

冬季時亦有不少大型節日，如萬聖節、聖誕新年等，大家也可能會多時候化厚的臉妝，這些情況也可令毛孔閉塞，令暗瘡變得更嚴重。

冬天天氣乾燥時也應該適量為皮膚補水，選用輕盈水性潤膚產品可減少阻塞毛孔，同時為皮膚提供適當保濕，減少皮膚爆拆的風險。清潔時最好選用性質溫和的洗臉奶，乾燥時用太多去角質產品反而會令皮膚屏障受損，更易孳生細菌。冬天時用温水洗臉可令我們覺得和暖一些，但用太熱的水洗臉卻可沖走過多正常油脂，降低皮膚正常保護能力，細菌就更易繁殖，暗瘡也可更嚴重。