愈接近農曆年，愈是氣氛濃厚。街道上滿滿是人海，擠滿了辦年貨的人們。店舖，有的裡面一遍紅，掛滿了各式春聯，供媽媽們來購買；有的繽紛色彩，放滿了各式年花，供一家大小的來選購。我們的新春就是這樣，熱熱鬧鬧的，有如外國人的感恩節。

今年的春節，比往年的來得早。一月一日的新年才過去，大樓的火花才落幕，農曆的兔子已經急不及待的，緊隨在老虎後面，蹦蹦跳的等待著。猶如飽受疫情困擾的人們一樣，正整裝待發，期待著兔年的到來，盼望著新的一年，新的氣象，可以平平安安的，經濟可以蓬勃地起飛。

這一周，靠近新春的日子，機場的入境大堂，人氣漸旺。這三年內，各國為了控制疫情，把邊境封鎖起來。三年過後的今天，邊境終於重開。沒了隔離的不便，出入境回到從前，來去自如，海外的親朋好友，也趁著這個時機，陸續趕回家過年，好好的跟分別三年的親友話當年。

媽媽常說，盆菜內的菜，是一層一層的疊上去，吃完一層才可以吃下一層的，不得搶鮮的夾下一層，挑自己喜歡的東西來吃的。而賀年菜 「撈起」，相反地，要求大家聚在一起，用筷子把盤中的食物，盡情地亂翻亂撈（真的很適合小朋友們來搗亂的，哈哈），寓意「撈起」，就是愈混愈旺，風生水起的意思。

趁著新年即將到來之前，有幸在此跟大家見面，預祝大家，撈起，撈喜。來年，兔年，滿心歡喜。

下一頁：即睇「新春撈起發財素菜」點煮