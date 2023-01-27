「又過年了。」Jennifer說。

「新年伊始，萬象更新。新一年來一個好開始，為自己定下目標，好讓自己能完成。到年尾回頭看來，一年過得沒白費。」我說。

「陳醫師，你有甚麼願望呢？」Jennifer問。

「當然是身體健康。不停鑽研如何令身體更健康，尤其參考古人做法。天氣太寒冷或診室冷氣太過，我雙手都會變得很冷。不少病人也是呢。」我說。

「對呀，不少女士也有四肢冷的問題。說來奇怪，已經沒有吃生冷食物，喝熱飲了。為甚麼身體還是很虛寒？」Jennifer問。

「我常常提醒病人穿衣服要注意下肢的保暖。病人也跟著做了，可是手腳還是容易冰冷。於是我再思考，想出了問題，就是活動不足。

中醫經典《傷寒論》提到手腳冰冷屬於厥證，任何導致陰陽氣不相順接，就會產生厥證。氣血不足，陽氣不能到達末端，四肢當然不溫。影響陰陽交通，出現阻礙，如痰濕、瘀血等，也可造成手腳冰冷。

都巿人活動較少，長時間坐在電腦前，久坐不動，氣血的運行自然減慢。就如一條河流，水流減慢了，很容易出現淤泥和積水。

有一次行山後，出了一身汗，發現全身肌肉放鬆了。早上做運動，整天也精神奕奕。對一般人來說，適當的運動可以振奮陽氣，幫助氣血陰陽相順接。所以我鼓勵大家，每天都要堅持適當的運動，不一定要跑步才算做了運動，散步也可以。最少一星期也有一次吧，使陰陽氣血運行更加貫通和流暢。」我說。

「飲食方面有何配合？」Jennifer問。

「現在還處於大寒節氣，立春還未到，飲食上除了進補，也要預備立春時陽氣升發。補益的食物有瑤柱、杞子和圓肉。瑤柱性平，味甘、鹹，入肝、腎、脾經，有滋陰補肝腎、益精髓、活血散結、調中消食的功效。杞子性平，味甘，入肝、腎經，能補肝腎、明目。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾、養血安神的功效。

脾主四時，脾胃強壯有助陽氣升發，食物有淮山和栗子。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

這些材料煲雞湯，不但可口，又有健脾補腎的作用。配合適量運動，有助陽氣運行。」

「謝謝介紹新春湯水。」Jennifer說。

「新一年大家都身體健康。」我說。

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