網上曾有傳口罩令將放寬，蒙面三年大家都希望有一日自己可以用真面目示人，不過，亦為愛美一族帶來煩惱，Emma便是其中一人。

Emma說：「譚博士你好，戴口罩三年，甚少見陽光，以為皮膚一定白淨無斑，怎料面上黑斑不單沒有減輕，還變得更深，範圍更廣，所以，我估計這不只是曬太陽導致的問題。其實，臉上黑斑在中醫角度理論是甚麼？反映身體哪些問題？」

我答：「中醫認為，『邪』侵犯皮膚，造成氣血失和，肝鬱氣滯，氣滯血瘀在皮膚上，就會形成黑斑。「邪」是指甚麼呢？譬如太陽曝曬肌膚、環境污染，就屬於「外邪」的一種。 而常見身體具體病因分為三種：脾胃虛弱、肝氣鬱結、腎虛，這些就是『內邪』。 」

Emma續問：「如何分辨黑斑與曬斑？」

我答：「黑斑在表面看來較深入和較混濁，而曬斑在表面看來較薄和實色。

黑斑是由於黑色素不正常聚集在皮膚表面，形成黑色或褐色斑點，深淺不一，斑片形狀不一，常見有雀斑、肝斑和老人斑。而曬斑主要是日光照射後發病，屬於紫外線過敏性疾病，發生於暴露部位，長在肌膚的表皮層，顏色為咖啡色，表面平滑，跟黑斑一樣大小不一。」

Emma沉思一會，問道：「黑斑在臉上不同位置，可表示不同的健康問題？ 」

我答：「五臟六腑對應著面中部，四肢對應著面頰外側的中下部。哪裏有黑斑，該部位對應的經脈和臟腑器官就常常存在問題。

● 上唇上方長斑：婦科問題。

● 鼻樑中間長斑：肝膽疾病。

● 兩顴部長斑：肝臟功能減弱.

● 外眼角長斑：肩部疾患。

● 額頭兩側及太陽穴長斑：消化系統問題。

● 額頭中間長斑：心臟功能問題。」

Emma續問：「為何女性比男性多長臉上黑斑？ 」

我答：「因為黑斑與肝、脾、腎有關，而女性較容易出現這三個臟腑的不平穩。簡單來說，跟女性荷爾蒙有莫大的關係。女性會經歷生育、更年期等，每個月還有月經，身體內的激素水平變化及心理活動都會比男的更多，很多懷孕的年輕女生內分泌只要一改變，像是雌激素過高，或是黃體酮分泌，都會影響皮膚，造成色素沉澱，以上種種因素，都會造成女性比較容易長斑。」

Emma問：「中醫對付黑斑的方法？」

我答：「a．中藥方以丹參、雞血藤、浮萍、生地、紅花、川芎、荊芥、連翹、珍珠、甘草等藥水煎服，當然要視乎身體情況而定。

b. 中醫可針灸，針刺於面部的：迎香穴、印堂穴、太陽穴、顴髎穴、下關穴、四白穴等穴位，然後再根據黑斑的不同成因，選取腿腳上的穴位輔助針刺，這樣做可以疏通面部經絡，促進皮膚中的廢物排出。

c. 美容美白處方面膜：珍珠粉30克、白芷30克、白朮30克、白附子9克、當歸30克。可在中藥店購後研成極細粉末，裝瓶備用。 每週二至三次在晚上將面洗乾淨，然後取少藥末，用蜂蜜或蛋清調成糊狀敷在面部，30分鐘後洗去。

功效：美白效果較好，性質溫和、天然、安全、環保，而且製作簡單、使用方便。

禁忌：孕期、哺乳期、皮膚有傷口不宜。

Emma續：「日常如何防止黑斑形成？ 」

我答：「首先，若果臟腑功能不平穩，一定要把身體調理好，否則黑斑小事，健康要緊。

按天氣轉變和身體需要，常㷛保健湯水，有需要就內服中藥。

要避免被陽光直接照射，尤其是夏天，炎熱的陽光會對肌膚產生危害，出門一定要塗抹防曬產品。

多補充維生素，多補充富含維生素C和E的事物，比如檸檬、草莓、番茄、西瓜、柑橘、楊梅等。

避免長時間熬夜，作息時間一定要有規律，晚上最好在11點之前睡覺，這樣有利於皮膚的夜間修復和新陳代謝工作，防止黑色素的沉澱。」

Emma問：「有沒有預防黑斑的食療可以介紹？ 」

我答：「當然有。

美顏花茶（1人分量）

藥材：珍珠母 20克、玫瑰花 5朵、白菊花 10克、白茯苓 20克、絲瓜絡 10克、紅棗 10枚

做法：將藥材加水煎取汁，代茶飲服。

功效：健脾疏肝、化瘀消斑。

禁忌：脾胃虛弱，月經期間，懷孕期、哺乳期忌服。

圖片來源：pinterest.com

銀耳合桃羹（1人分量）

材料：乾銀耳 2朵、南杏 2兩、冰糖適量

做法：銀耳用清水浸軟；南杏洗淨磨碎；將銀耳和南杏加水煮半小時，放入冰糖煮溶，即可食用。

服法：熱服，連續三天，以觀後效。

功效：補氣養血，白嫩皮。

禁忌：脾虛便溏、感冒、糖尿病患者不宜。」