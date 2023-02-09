有外媒報道，美國疾病控制及預防中心（CDC）負責新冠疫苗政策的官員去年懷疑受錯誤數據影響，授權為6個月或以上大的嬰幼兒接種新冠疫苗。關心嬰幼子女健康的父母，謹慎防疫之餘，還須看看，自行判斷。

美國網媒《Zero Hedge》近日引述英文版《大紀元時報》的報道指出，從近日曝光的電郵內容知道，CDC的官員已曾為錯誤引用研究數據而向學者致歉，但他們自去年中發現錯誤以來，卻一直沒有為發布了虛假數據向公眾解釋或道歉。

（iStock圖片）

當粗疏遇上倉卒

事情是這樣的：英國牛津大學電腦科學系教授Seth Flaxman及其團隊去年5月發表了一篇論文，結論是疫情期間，新冠病毒病已成為1至5歲兒童的第5大死因。不過，這篇論文當時未經同行的專業評審，但其中錯誤的數據卻於去年6月中，在CDC討論疫苗政策的兩次會議上、3個報告中被CDC官員引用。「巧合」的是，同月17日，藥廠輝瑞和莫德納供6個月或以上嬰幼兒注射的新冠疫苗，獲美國政府批准使用。

根據報道，相信最少有6名CDC的官員，包括CDC總裁Rochelle Walensky很可能已受錯誤資訊誤導。她在去年6月的會議及新聞發布會上，在游說為5歲以下兒童接種新冠疫苗，或向父母宣傳、呼籲時，便引述了這篇論文的數據。她說：「統計數據表明，對兒童來說，這並不是小病。」

Walensky在某次簡報會上曾指出，2020年3月至2022年4月期間，新冠病毒是19歲以下，每個年齡組別兒童頭5大死因之一，並提及研究數字：「統計數據表明，對兒童來說，這並不是小病。」

（iStock圖片）

CDC另一些官員則在與疫苗諮詢小組（ACIP）、美國食品及藥物管理局（FDA）提供疫苗建議的專家討論時，曾引述錯誤的數據；負責地方公共衞生的官員，包括美國緬因州CDC總裁Nirav Shah等，也讓CDC虛擬會議中的資料，在社交媒體上廣泛流傳，傳播兒童需要接種疫苗的訊息。

1,433 Vs 1,088人

搞出軒然大波，那份研究的數據究竟錯了甚麼 ? Flaxman的數據乃源自CDC的美國國家衞生統計中心，它把由新冠病毒病致死的原因分為「潛在或根本死因」和「促成的根本死因」，而研究指0至19歲的年齡層中，至少有1,433人死於新冠病毒病，但實際為1,088人，相差345人。此外，在數據計算及對照方面，同樣被指推高了新冠病毒病致死的排名，更莫說研究期間之短，以及死因判斷的準確性等疑慮。

近日曝光的電郵內容顯示，早於去年6月底，當Flaxman知悉論文有錯後，便已通知CDC的官員，並附上更新版本。令人奇怪的是，逾半年過去，CDC並沒有就涉嫌刻意誇大數據，向公眾澄清、解釋或道歉。

CDC曾回應傳媒查詢，指ACIP提出建議前，會參考大量數據，並指在那篇論文之外，絕大部分數據都支持新冠病毒病是幼兒嚴重疾病和死亡的原因，而新冠疫苗是預防這種情況的重要方法。

數據騙不騙人，全看你「做」數的方法。筆者不會盡信數字，也不會盡信一些有可能偏幫藥廠的研究報告，乃至官員，更不必說邪教媒體《大紀元》了。那麼還有甚麼是可信的 ? 筆者對新冠、對疫苗認識尚少，只能提出關注，畢竟守護好嬰幼子女健康，終究是父母的天職。

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。