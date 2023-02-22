「靖靖上星期鼻敏感發作。這個星期較為乾燥，反而好一點。」靖靖媽媽說。

「鼻敏感正式病名為過敏性鼻炎，中醫因病者情況，稱為鼻淵、鼻鼽。《黃帝內經》之《素問·氣厥論》提到︰『膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。 鼻淵者，濁涕下不止也。』可以看到，早在黃帝內經時期，已經有鼻敏感的患者了。內經寥寥數語，言簡意賅地指出了鼻淵的典型症狀，就是打噴嚏、流涕、鼻塞，甚至頭痛頭昏，嗅覺減退。」我說。

「鼻敏感發作的原因是甚麼？」靖靖媽媽問。

「早上通常流涕，打噴嚏，晚上反而鼻塞較多。」我說。

「說來也是。為甚麼？」靖靖媽媽問。

「打噴嚏、流鼻水，兩者都是從身體排出氣體和液體。從身體排出東西，這是疏泄。中醫角度，肝主疏泄，早上乃陽氣釋放的時間，和肝疏泄作用相應。打噴嚏、流鼻水是病態疏泄，一是肝太旺，所以疏泄太過，二是體內垃圾多，要通過肝的疏泄作用排出來。

鼻塞剛好相反，是疏泄不足，又或收斂太過。肺主肅降，具有向內收斂和向下通降的作用。 晚上正是陽氣收斂時，大自然的能量往下收。寒主收引，若太寒或肺太強，收斂太過，也會導致鼻塞。

而疏泄和收斂也要平衡和協調，就是脾負責了。無論肝太旺或肺太強，脾也失職。所以治療鼻敏感離不開治脾。久病傷腎，腎是氣血的貯存庫，腎虛會影響身體各個機能運作，百病叢生。」我說。

「這樣看來，所有臟腑都有關。」靖靖媽媽說。

「正正是中醫的整體觀。身體有毛病，豈會只有一個地方出問題。靖靖的情況，除了服中藥，平日飲食和生活作息也要注意。我建議可以熬雞骨湯。熬雞骨湯能把骨中的精華都取出。除了雞骨外，還可加入南瓜、紅蘿蔔、淮山和栗子。南瓜和紅蘿蔔健脾，淮山和栗子補腎。熬雞骨湯一家大小也能喝。

另外，現在天氣不是太熱，是行山的好時候。小孩子上課時間太長，又恢復了全日制，常常坐，少活動。活動少了，氣血運行也減慢，寒氣漸生，水液流通慢又導致痰濕出現。」我說。

「這個周末就和靖靖一起做運動。」靖靖媽媽說。

熬雞骨湯

(圖片由作者提供)

材料（4人分量）︰

紅蘿蔔1條、日本南瓜半個、鐵棍乾淮山1兩、栗子10粒、生薑2片、雞背骨半斤、3湯匙有機蘋果醋、少許黑胡椒

(圖片由作者提供)

製作方法︰

1. 紅蘿蔔去皮切塊。

2. 日本南瓜洗淨去核，連皮切塊。

3. 雞背骨加入鍋中，加水2公升，加有機蘋果醋和少許黑胡椒。

4. 再加入其他材料，大火煲滾後放入真空煲24小時。

5. 取出即時飲用。剩餘的可放冰箱，隨時翻熱飲用。