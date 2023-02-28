人是靈性動物，對周遭的人與事，自然而然有感受。因外來的刺激而生的人體生理反應：喜、怒、哀、樂、懼。孩童的時候，肚子餓了，就呱呱大叫；長大一點，因得不到的娃娃，而哭個不停；成長過後，錯過了晚餐，會忍耐等下班以後吃。情緒，不曾因為月歲而離開，繼續緊緊伴隨，只是，人大了學會管理它，懂得隱藏起來。

天氣是大氣物理的現象，一個地區因距離較近的大氣層的變動，而在短時間內產生的自然狀態：熱、冷、濕、乾、強風、微風等。春季時候，氣溫回暖，百物復甦；夏天的時候，白天長夜晚短，天氣炎熱；秋天到來，氣溫下降，風高氣爽； 冬天的寒風來襲時，植物落葉，動物休眠。只是，氣候變遷底下，春和秋的分界，已經漸變模糊了。

情緒，是人之所必有的。遇上開心的事，打從心裏笑出來。遭遇不安時，愁眉苦臉鬱鬱寡歡。天氣，是自然界的必然現象。當太陽黑子增加時，向地球釋放的輻射增加，溫度旋即升高。當冷空氣的高氣壓走向低氣壓地區，從北南下侵襲，南下地區產生出因為冷空氣到來的寒冷天氣。

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺；情感好，天氣也好，難免有突變的時候。人生碰上巨變，極端不如意的狀況，管理情緒的開關鍵壞掉了，本來很會調節的情緒，一下子收拾不來爆發出來。科學家發現，在氣候變遷的影響下，極地地區變暖冰川融化，形成了一股「極地漩渦」（Polar Vortex）的氣流，讓冷空氣流動南下，也許這是冬天變冷不變熱的原因。

在天氣持續寒冷的日子，請添衣好好保暖；情緒起落不伏時，請先讓自己安靜下來。這大概是我們，作為地球人，作為靈性動物，可以努力的。請保重，好好活下去。

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