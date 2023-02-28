近日不少朋友，因社會負面事件引發一連串的恐懼情緒，不單行、住、坐、臥皆出現不安，甚至身體也出現不適症狀，Maggie便是其中一人。

Maggie帶著憔悴的倦容說：「譚博士你好，我近期經常膽顫心慌，精神緊張，頻頻上洗手間，早晚如是。腰痠腿軟又無力，可能太緊張的關係，導致經常咬緊牙關，令牙齒酸軟無力。夜晚要不是瞪著眼拿著手機追新聞，到疲憊不堪稍為睡著，又會發夢驚醒，出現驚恐情緒，嚴重影響睡眠質素與日常工作，就連正常社交，也生怕周邊人會對自己不利。以為自己可以將情緒緩解，但是，看來愈來愈嚴重。不想依賴藥物，請問你有甚麼高見？因為不但情緒出現異常，就連身體也見疼痛不適，實在很困擾！」

經詳細診斷後，我答：「Maggie，你確實是由於恐懼情緒導致身體出現一連串的問題。從中醫角度來說，恐懼傷腎，所以當出現恐懼情緒，便會影響腎臟的正常運作，所以有些人當受驚恐時，便會出現二便失禁。腰為腎之外腑，即腰就住在腎的外邊，若果腎虧，便會出現腰痠、腰痛。腎臟管轄泌尿系統和生殖器官，當腎虧出現，便會出現小便頻頻，大便異常，月經不穩，內分泌失調等。腎經走兩腿，恐懼傷腎，便會出現腳軟無力。當然恐懼情緒會令人坐立不安、牙關緊閉和失眠噩夢。」

Maggie緊張地說：「對對對！就是這樣子，你有甚麼方法可以幫我解決問題？」

我答：「先按壓穴位，佐以茶療。

腎俞穴。

取穴：俞穴位於腰部，當第二腰椎棘突下，旁開1.5吋。

操作：雙掌摩擦至熱後，將掌心貼於腎俞穴，如此反覆5分鐘。

或雙手拇指點按腎俞穴50次，且腰部微微發熱，以感覺脹痛為宜，能增強腎功能。

臨床研究表明：按揉腎俞穴對治療腰膝痠軟也有一定的效果。

以上操作，每日三次，連按三天，以觀其效。

禁忌：孕婦、坐骨神經受傷者，建議按壓前先諮詢合資格的註冊中醫。

減壓茶療（1人分量）

圖片來：pinterest

材料：素馨花5克、玫瑰花5克、茉莉花2克、蜂蜜適量。

做法：將材料清洗後加入300毫升沸水同泡，蓋上蓋子焗3分鐘，代茶湯變得和暖後，便可加入蜂蜜，拌勻便可。

服法：日服一次，連續二天，以觀後效。

禁忌：脾胃虛寒，大便稀溏者不宜。 小孩、老人、孕婦和長期病患者，建議服用請先諮詢合資格的註冊中醫。」

Maggie 點頭說：「好，馬上處理，那我就放心多了！」