有統計顯示，患心血管疾病離世人士中約一半死於急性冠狀動脈綜合症（ACS）。有心臟科醫生強調，患者的復發率比一般人的病發率高10倍，故後續的心臟復康對調理病情相當重要，除可降低5年後再次心肌梗塞的機會約37%，亦可降低死亡率2至3成，惟本港參與復康療程的病人僅約1至2成，呼籲患者多參與相關復康計劃。

心臟科專科醫生李耿淵指，ACS泛指冠心病的急性病發，患者的冠狀動脈會因突然栓塞致心肌供血及供氧量不足，可在短時間內奪命，全球每年有約180萬人死於ACS，一年內死亡率可達12%。即使及時進行治療，患者的復發機會仍較一般人病發率高10倍，且容易在首年復發。

香港復康會與「關心您的心」合辦「菲躍心臟復康學堂」，冀吸引上班族患者參與心臟復康計劃。

心臟科專科醫生黃志遠亦稱，不少ACS病人以為做完手術或服藥後便能治癒，實際上復康過程漫長，包括從住院時由醫護人員評估，到日間復康中心復健，以至回歸日常後維持健康。他指心臟復康主要涉及運動訓練、健康教育和心理輔導3方面，患者除可降低5年後再次心肌梗塞的機會約37%，亦可降低死亡率2至3成。

68歲的李先生在2011年一次練跑時突然胸口痛，經詳細檢查後發現3條冠狀動脈嚴重栓塞，需馬上做手術，之後亦需持續參與復康計劃，現已回復以往的運動水平。李耿淵指，只要做好復康控制病情，即使心臟功能只餘四分一的人士，仍能重過正常生活。

惟黃志遠指，由日間復康中心開始的復康療程參與率僅約1至2成，主因是與患者日常工作時間有衝突，或患者誤以為已痊癒而毋須後續跟進。香港復康會與「關心您的心」計劃自今年起至2025年期間合辦「菲躍心臟復康學堂」，冀每季舉辦一個課程，吸引上班族ACS患者參與心臟復康。