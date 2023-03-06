Cube一向識飲識食，所以奠定了她作為飯聚分子的中堅地位。近來，市面氣氛逐漸復甦，吃喝玩樂聚餐，當然少不了她的份兒。

但奇怪是，今次飯局聚會中，Cube竟全程悶悶不樂，並跑過來問道：「譚博士你好，有事要請教。」

我答：「請講。」

Cube續：「譚博士，我近期胸口不適，有時會隱隱作痛，吃東西見不舒服，不吃更加不舒服，是否胃部出現問題？我很擔心，你知我一向為食。」

經詳細診斷後，我答：「Cube 你出現胃食管反流，即胃酸倒流問題，而並非一般胃病。」

Cube 問：「即是甚麼意思？」

我答：「這種病的一些表現容易和其他疾病混淆，而且誤診率也比較高。雖然它不是很嚴重的疾病，但是卻可能伴隨患者很長時間，對於日常生活和飲食有比較大的影響。

當出現反酸、火燒心等不舒服時，很多人都不會去看醫生，而且覺得只是胃病，認為是小病或者老毛病，沒必要正視，或自己吃點藥就算了。 但藥不能亂吃，在非診斷情況下，自己亂吃藥，即使得到了一刻的緩解，也不治本。

胃食管反流，也會引起反酸燒心等不適，但由於先入為主，很多人會認為它是胃炎等胃病引起的。

從病名上看，可能有的朋友覺得都跟胃有關，的確有關聯，但也有區別。胃炎等胃病是胃部功能出現異常所致，而反流是它裏面的內容物反流到了食管內引起的燒灼不適。

另外，上返的位置不一樣，引起的身體表現也不一樣。比如反流到了咽喉，可會出現咳嗽、聲音嘶啞等不適。 到口腔，可會引起牙齒酸軟、口腔受損，被當成口腔疾病。 若到氣管，則可能會引起肺部不適，容易被當成肺病。

對於這一問題，如果未能及時發現並治療，部分患者的病情可能還會進一步發展變成反流性食管炎，或合併食管狹窄、消化道出血等問題，對身體健康的影響更大，患者也會更加痛苦。甚至最後會引發食道癌。 所以千萬別忽視這個問題。」

Cube緊張地問：「何解會出現這個問題？」

我答：「從中醫角度來看，主要是兩個問題引致。

1.脾胃虛弱。

不合理不健康的飲食習慣是很重要的一個原因。

現今，很多人的飲食都不規律也不合理，比如這一頓不吃，下一頓暴飲暴食、經常吃重口味，習慣晚上臨睡前吃夜宵等，都為它的發生創造了機會。

當然，吸煙、飲酒也會添一把火，煙酒中的有害成分，會影響到食管下端括約肌的正常運作。

經常亂吃藥，也會增加發病幾率。 因為有的藥物會刺激到胃酸分泌，長期亂吃容易引起或加重反流。

2.肝氣鬱結。

肝鬱犯脾，即肝氣鬱結容易侵犯脾胃功能。春木蓬生，春天萬物生長，同時亦是肝氣上升的季節。生機無限。情緒活躍帶來了朝氣，亦同時造就了波動和滄桑。在這情緒波動的季節若果肝氣不通，就會橫逆傷害脾胃，所以胃食管反流它跟季節有一定的關聯，一般來說，季節交替時比較容易發生，當然，情緒不穩的人，也會容易出現這個疾病。」

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Cube續問：「除了反酸和火燒心，還有甚麼表現？」

我答：「除了反酸和燒心，胃脹氣也是常見的表現。另外，在患者身體屈曲、跳躍、彎腰時，不適感還會加重，可能還會伴隨胸部不適等表現。」

Cube 問：「你可有治療良方？」

我答：「針灸治療。

針刺：中脘、脾俞和足三里等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次。

若果未能使用針灸，也可嘗試按壓以上穴位，每日按三次，每次30壓，連按兩天，以觀後效。

對於治療這個病，有必要進行一定的醫學治療，不過更重要的是調整個人的生活方式，否則也是治標不治本。想要減少痛苦，改善不適，不能光靠醫生，有些事情還得靠自己。」

Cube 點頭示以明白。