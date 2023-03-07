坊間有不少健康管理手機App，但長者或因技術等問題而少用。理大護理學院與本地電訊公司合作，推出結合護士互動介入的mHealth健康管理手機應用程式先導計劃。有參與長者稱，參加計劃後得着多，覆診時不用再加藥。理大指參加者使用程式3個月後，醫療服務使用量減少逾7成，相信透過跨專業醫護及社工團隊支援，程式能助長者培養自行監察健康的習慣，長遠可減低公營醫療服務壓力。

理大護理學院盼mHealth程式長遠可助減公營醫療服務壓力

mHealth程式由長者輸入其維生指數，如血壓、血糖等數據，當數字出現異常，程式會發出警告，通知護士聯絡長者了解身體狀況。長者也可以視像電話形式，24小時尋求護士支援。理大護理學院助理教授王鈞正稱，團隊於2020至2022年間，招募221名60歲或以上、患一種或以上慢性疾病，如高血壓、痛症或糖尿病的長者參與研究，然後將參加者分兩組，A組會有醫護和社工組成的跨學科支援，首3個月護士會有8次電話跟進身體狀況；B組則只用程式，沒有護士介入支援。

減用醫療服務逾7成

王指，A組長者用程式3個月後，整體醫療服務使用量較B組減逾7成6，未經安排的門診求診次數亦減7成2，反映有護士跟進健康需要，社工提供數碼支援的方案，能提高長者持續使用程式，培養監察自我健康的習慣動機。

參與計劃、患糖尿病的余意蓮稱，在護士建議下戒口，並通過跳健美操維持健康，「覆診時都不用再加藥」，形容過程得着多，冀計劃能持續下去。路德會富欣花園長者中心項目主任黃寶說，長者能從生活中進行預防性措施降低患病機會，而非確診後才作補救措施，長遠有助紓緩公營醫療服務的壓力。

理大護理學院兼職導師及註冊護士丁淑文指，護士不會只向跟進病人提供籠統資訊，而是先詢問其膳食習慣，再針對性地照顧其問題，並會為每位病人設立健康目標。