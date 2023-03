都市人很容易出現低B(維他命B不足)的情況,但其實維他命B非常重要,若我要選出每天不可缺少的補充品,維他命B必定在頭三項首選。以下是都市人身體缺乏足夠維他命B的一些普遍表徵或狀況:

1. 早年白髪和脫髪;

2. 口腔容易潰瘍、生痱滋或生唇瘡;

3. 經常疲倦、睡眠質素差、睡極不夠或失眠;

4. 皮膚變得粗糙、乾裂、毛孔粗大、易出暗瘡紅疹濕疹、或皮脂分泌失調;

5. 容易神經痛,尤其是背部、坐骨神經和下肢的神經;

6. 情緒上易怒、沮喪、憂鬱、神經質、壓力大、暴躁或心緒不寧。

在都市生活,身邊有不少朋友都長期處於壓力大、不開心、精神緊張的情緒低落或崩緊狀態,嚴重程度又未去到要看精神科或心理醫生,那我會提議他們先每日服食適當分量的優質維他命B雜補充品,看看情况有否改善,結果他們一星期後已告訴我心情沒有之前那麽沉鬱。其實維他命B雜是非常有效的「抗壓力養份」,一個人體內要有足夠的維他命B雜才能心情開朗。維他命B雜對抗壓和憂鬱症狀的臨床療效,已在最新一期的學術期刊 “Nutritional Neuroscience: An International Journal on Nutrition, Diet and Nervous System, Volume 26, Issue 3” 得以肯定。

(iStock圖片)

我自己也有個人的親身經歷可分享:有一陣子坐骨神經疼痛,消炎止痛西藥不想服用太多,想起維他命B雜裏頭的B6(Pyridoxine)、B9(Folic Acid)和B12(Cobalamin)都能夠減輕坐骨神經痛的麻木與刺痛症狀和修復受損的神經,馬上服用B雜,效果非常幫到手。

(iStock圖片)

(iStock圖片)

之後中了新冠康復後,洗頭時發現甩多了頭髮,嚇得我半死,乖乖日服足夠分量的維他命B雜補充品(加鋅Zinc補充品 一起服用),因當中的B7(Biotin)是維持頭髮和皮膚健康的重要維他命,缺乏了就會掉頭髪或秃頭,積極地每天服用維他命B雜大約兩星期後,掉頭髪的情况大大改善了,洗頭不再觸目驚心,自此以後,維他命B是我每天不敢忽略的養份,經常提醒自己,不能低B!