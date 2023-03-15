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15/03/2023

感冒飲食要清淡！推介「洋葱湯」！有助健胃理氣發汗解表，加這3種材料，更強效！

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　　「周末小瑛發熱，幸好早前你開了平安中藥，給她服後就熱退。」小瑛媽媽說。

 

　　「早在東漢時，傷寒論已經記載了病的傳播和治療方法。到了現在，這些方法仍十分有效。古人沒有退熱藥，也能退熱痊癒。」我說。

 

　　「起初家人也擔心，說要服退熱藥。我堅持下來了。」小瑛媽媽說。

 

　　「謝謝信任，看來小瑛很快回復精神，十分活潑。」我說。

 

　　「對呀，聽到她的吱吱喳喳的，就知道沒事了。」小瑛媽媽笑著說︰「請問感冒時可以吃甚麼？」

 

　　「感冒一般以清淡為主。因為作戰狀態，身體無暇再花氣力消化油膩食物。白粥是首選。白粥由白米煮食，最好是粳米，即橢圓形的，或俗稱珍珠米。再加陳皮和生薑一起煮。傷寒論中白虎湯有退熱作用，當中就有粳。」我說。

 

　　「除了白粥，可以煲湯嗎？」小瑛媽媽說。

 

　　「服中藥時，連粥一起服，容易出汗。還要多睡，睡覺能養氣。如果睡不著，有點胃口，想喝點有味的東西，可以喝洋葱湯。洋葱性溫，味辛、甘，入脾、肝經，能健胃理氣，解毒殺蟲的作用。除了洋葱，可以加入蒜頭、生薑和葱白一起煲湯，加強味道和功效。

 

　　蒜頭，正確名稱為大蒜，性溫，味辛，入脾、胃、肺經，功效包括溫中健胃，消食理氣，解毒殺蟲。生薑性溫，味辛，溫，入肺、脾、胃經，有發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳的功效。

 

　　葱白為百合科植物葱近根部的鱗莖。葱白味辛，性溫。歸肺、胃經。功效發汗解表、散寒通陽、解毒散結。臨床鮮用，名稱葱白。特別留意，葱白指的是京葱，或稱大葱，白色部分。東晉時期名醫葛洪的《肘後方》中一條治感冒名方葱豉湯，葱白就是其中組成。」我說。

 

　　「原來這些食物對感冒都有幫助。」小瑛媽媽說。

 

　　「洋葱很有用。除了食用，可以切頭和底部，放在床邊。」我說。

 

　　「謝謝你的感冒貼士。」小瑛媽媽說。

 

下一頁：即睇「洋葱湯」點煲

 

 

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