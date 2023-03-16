在家或上班時，很多時都會泡上一杯熱茶。當中，綠茶具瘦身、抗氧化等功效，所以相當受歡迎，特別是日式綠茶。消委會早前從營養學和中醫學角度，探討飲用綠茶的宜忌，更介紹日式綠茶類別、沖泡方法及保存方法等。即睇！

消委會│綠茶到底是甚麼？點解會有苦澀味？

綠茶其實是未經發酵的茶，即是茶葉經採收後馬上被加熱殺菁，在破壞茶葉中的酶（enzyme）以阻止繼續發酵。中式綠茶殺菁通常會用「炒青」，即把茶葉放到鍋中炒製；而日式綠茶會用「蒸青」，即以蒸氣把茶葉加熱。

茶湯中苦澀味的主要來源是茶葉中的兒茶素（catechin）和咖啡因（caffeine）；甘甜的鮮味（日語稱為「旨味」）主要來源是茶胺酸（L-Theanine）。因為植物光合作用時會把甘甜的茶胺酸轉成酸苦澀味的兒茶素，所以遮光法培植保留綠茶的甘甜和抑壓苦澀感，是需要額外工序，所以價錢都會比較貴。

消委會│日式綠茶9大種類

煎茶：色深味愈濃

市面上近8成日式綠茶都屬於煎茶，除一般煎茶外，也有蒸青時間較長的煎茶，呈深綠色、味道較濃，價錢較貴。

(圖片來源：消委會)

玉露：甘甜醇厚

最高級的日式綠茶，價格相對高昂，當中最出名有宇治市出產及八女出產。因為以遮光法培植，所以更為甘甜、清香，帶海苔香氣。

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抹茶：低溫存「旨味」

抹茶又稱碾茶，種植採用遮光法。抹茶會先以低溫儲存增強「旨味」，然後磨成抹茶粉。因為生產工序繁複，而且10公斤茶葉才可以做出大約1.5公斤的抹茶，所以價格較高。

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玄米茶：堅果氣息

於煎茶或番茶之中，加入經烘烤糙米，所以帶有堅果氣息，可用來做茶漬飯。

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焙茶：烘焙香氣

將煎茶、番茶，或莖茶以大火焙炒，然後急速冷卻，就會帶烘焙香氣。因為經高溫處理，所以咖啡因含量較少，暖胃且性味平和，相對適合老人家、孕婦、小童等人士。

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冠茶：煎茶與玉露之間

有「熱湯玉露」之稱，遮光時間較玉露短，雖然「旨味」不及玉露，但比煎茶苦澀味少

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莖茶：清香淡雅

莖茶是茶菁的莖部或葉柄，著名品種有「雁音」和「加賀棒茶」。香氣較重、茶味淡雅，沏第二次時味道明顯更淡

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番茶：口感清爽

大多為次一級的綠茶，主要以較大和較硬的葉片製成。

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粉茶：澀味較重

由生產煎茶時的碎葉研磨而成，澀味較重，常用於迴轉壽司店和製作甜品。

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