所謂「等閒識得東風面，萬紫千紅總是春」。春季是過敏症的高發季節，除了常見的鼻敏感和皮膚敏感以外，眼睛也會過敏。有些人每早起床就眼紅紅，如果你發現眼睛痕癢、疼痛、經常流淚，小心可能是患上了結膜炎！註冊中醫師張立彤說，結膜炎俗稱「紅眼症」，是過敏或感染引起的眼睛疾病，患者應及早求醫。

先辨別紅眼症類型

張醫師表示，結膜炎可能是細菌、病毒或過敏所致。根據病種，臨床症狀會有不同程度的眼睛紅腫、流淚及發癢。

● 病毒性結膜炎：發病可以是雙眼或單眼，可伴畏光；具傳染性。

● 細菌性結膜炎：發病可以是雙眼或單眼，有明顯的黃白或黃綠色分泌物，嚴重者上下眼瞼會被黏住；具傳染性。

● 過敏性結膜炎：無傳染性，一般累及雙眼，還伴隨其他過敏症狀，如打噴嚏、流鼻水等。

春季常見卡他性結膜炎

春季卡他性結膜炎是一種細菌性結膜炎。臨床症狀以雙眼反覆發作奇癢、燒灼感為主要特徵，多發於青少年，男女發病之比例為3:1。根據發病部位及臨床表現分為瞼結膜型、球結膜型和混合型三種。瞼結膜型病變多局限於上瞼結膜，雙目奇癢，局部充血；球結膜型病變部位在角膜緣部球結膜，局部有褐色色素沉著，充血不明顯；混合型具有瞼結膜型和球結膜型的表現。本病歸屬於中醫學 「暴風客眼」範疇。

中醫學角度認識結膜炎

張醫師指出，中醫學認為是由於肺脾濕熱偏盛，復感風邪，鬱滯眼竅，經絡受阻所致。白晴屬肺，胞瞼屬脾，肺脾濕熱偏盛，則見瞼結膜、球結膜紅赤；風邪上犯，壅阻眼竅，則雙目奇癢；濕邪重濁纏綿，故病變漫長而易反覆。本病多屬邪實之証，有風熱上犯、肝火上炎、風濕上蒙、陰虛火旺等。治療以袪邪為主，分別予以疏風散熱、清肝瀉火、袪風除濕、滋陰降火。

張醫師推介春日明目食療：

桑菊明目茶

材料：杭菊花9克、桑葉9克、杞子3克、決明子15克、蔓荊子9克、甘草3克

做法：將所有材料輕輕沖洗，加適量清水，大火滾後轉文火煲30分鐘，隔渣代茶飲用。

功效：疏風清熱，明目止癢

桑椹五味子飲

材料：桑椹子 3克、冬桑葉3克、五味子6克、蜜糖適量

做法：將所有材料輕輕沖洗，加適量清水，大火滾後轉文火煲30分鐘，隔渣，待降温后調入蜜糖即可。

功效：平肝歛陰

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。