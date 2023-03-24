肺癌是本港最常見癌症，每年增加逾5,000宗新症，更是頭號癌症殺手。惟政府對肺癌患者支援不足，至今未納入醫管局癌症個案經理計劃，病人面對排山倒海資訊，猶如走進迷宮，連找合適專科醫生亦有困難。

多個關注組織自發整合資源，通過配對病友、緊急資金及物資援助等支援肺癌病人，惟民間力量有限，促醫管局正視問題。（受訪者提供）

多個關注組織前年起創立「患者導航計劃」，經熱線及網上平台解答患者的疑難。有82歲不煙不酒男患者指，確診後不知所措，幸獲社區支援才能「走到今日」。

據醫管局最新數據，單計2020年，便有高達5,422宗肺癌新症，多達3,910人死亡。惟本港肺癌患者缺乏支援，易致延誤診斷或治療。

香港腫瘤學研究學會創會人、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰解釋，「患者導航」是以病人為中心，由癌症個案經理識別其個人化需要，縮短篩查、診斷及治療時間，並減輕患者焦慮和恐懼，提高應對病情能力，避免經常進出急症室或醫院，「但目前肺癌不在醫管局癌症個案經理計劃覆蓋範圍，若病人不了解病情和治療方案，或會因擔心醫療費高昂及副作用等，不敢開始治療。另因不懂管理副作用及處理情緒，或令治療依從性差，甚至中斷治療。」

縮短診斷時間 減焦慮

有見及此，多個民間組織在前年11月起聯手推出「癌症101先導計劃」，利用熱線及網上平台，為患者即時提供配對，支援資訊、經濟、實務、生理及情緒5大需要。

主辦計劃的羅氏大藥廠指，計劃費用全免，合適患者可獲個案經理單對單評估，對接合適社區資源，至今有74個家庭受惠。參與者則最渴求資訊支援，如提示哪些檢查可先在私家進行，以縮短公院輪候時間等；逾85%人參與後表示獲得所需援助。

單對單評估 對接合適資源

82歲患者葉先生自言不煙不酒，且恒常運動，前年9月確診肺腺癌後一度不知所措，幸獲香港腫瘤學研究學會的義診計劃支援，確診約1個多月已進行多腫瘤基因及PD-L1蛋白檢測，較公院首次覆診早4日，其後更參與臨床研究接受約17個療程，雖然因副作用暫停，但至今年2月腫瘤仍受良好控制，他說：「靠家人及社區幫助才走到今日。」

香港藥學服務基金主席蔣秀珠批評，醫管局癌症個案經理資訊透明度不足，建議公開受惠人數、盡快擴展覆蓋癌症種類，及制定KPI監察成效等。