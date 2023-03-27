在這個春雨棉棉的季節裹，應溫柔得像被羽毛輕輕掃過，令人感受到一場春雨一埸暖，但來個黃雨加冰雹，猶如當頭一棒，迎頭一棍子，不打死，也嚇死。雖然天氣變幻莫測，但唯一不變的，就是那份「濕」，加上乍暖還寒冷氣隨身，寒濕侵襲，影響了臟腑的平衡和免疫能力，實在令人不勝負荷，Anna便是其中一人。

Anna說：「譚博士你好，近期天氣異常潮濕，不單人疲累又暴躁，就連腰腿都疼痛起來。本以為大快朵頤食餐豐富的，讓自己高興一下，怎料口淡淡，胃口欠佳，影響食力，破壞氣氛。以為食得少，當減定磅迎夏日，體重神奇地不跌反升，身型圓圓腫腫的，極沮喪。近期還發現手腳較冷，沾寒沾凍，很多問題同時出現，究竟我身體出現什麼問題？」

經詳細診斷後，我答：「是寒濕傷了你的正氣。」

Anna不解，我續：「濕性重墜，使人疲倦。濕住下游，腰腿居於人體下半部，加上是膀胱經和腎經的循行路徑，體內濕重或排水異常，一樣會出現水腫和疼痛等問題。濕性傷脾胃，脾虛口淡，食而無味。濕重水腫，自然會令身型圓腫。早、晚涼，午間熱時又冷氣過極變寒氣，寒氣傷及正氣，當然會手足不溫，沾寒沾凍。所以，出現以上問題，都是責於寒濕損傷正氣所致。當然，以上的不適，很容易令人暴躁和不安。」

Anna問：「若果不處理會有什麼後果？我都覺得身體免疫力下降，皮膚濕疹也有復發跡象。」

我答：「人，最重要是陰陽平衡。寒者熱之，寒氣入侵，必損陽氣（正氣）。陰、陽，我們可想像為油燈。陰，就是油燈中的油、而陽，就是油燈中的火。陽氣虛，火力弱，機能衰退，免疫力下降，最後身體自動關火、人也灰飛煙滅。」

Anna緊張起來，續問：「那你有什麼辦法極速處理？」

我答：「針刺佐以艾灸，能有效溫經通絡，補陽化濕。

針刺：關元、湧泉和風池等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘。」

Anna點頭，並說：「好，馬上開始！」



