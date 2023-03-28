新冠疫情淡出，惟流感仍威脅老幼。雖然安老院舍有為院友接種流感疫苗，惟有研究指，本港已在港註冊使用的2種雞蛋培植的疫苗，保護作用有限，加強版的四價重組流感疫苗，對長者保護力較佳，有院舍業界希望政府繼續優化院舍防疫注射計劃，考慮採購加強版重組疫苗。有感染及傳染病專科醫生則建議，加大現時的疫苗資助計劃金額。

院舍每年流感高峰期均嚴陣以待，業界倡政府優化院舍防疫注射計劃。（受訪者提供）

目前有3款流感疫苗已在港註冊使用，包括滅活流感疫苗、減活流感疫苗及重組流感疫苗，前兩者的生產技術是由雞蛋培植，但有研究發現，此技術有機會令流感病毒株產生變異，從而降低疫苗保護力。但高劑量四價流感滅活疫苗、四價佐劑疫苗或四價重組流感疫苗，對65歲以上人士長者的有效性，比目前使用的標準劑量疫苗較佳，英美衞生部門亦建議為65歲以上長者優先接種。

倡政府增資助 採購為安老院友注射

另四價重組流感疫苗的製造過程不涉雞蛋或流感病毒，雞蛋過敏人士毋須擔心有過敏反應，且只需存放於攝氏2至8度的冷藏空間，一般診所及院舍毋須另置儲存設備。

四價重組流感疫苗已納入疫苗資助計劃，但合資格人士僅獲每劑260元資助額。感染及傳染病專科醫生曾祈殷建議，政府可為長者優先接種四價重組流感疫苗，以及加大疫苗資助計劃金額，使長者可毋須支付額外費用亦可選擇更適合的疫苗，同時引入其他加強版流感疫苗。

安老事務委員會委員李輝表示，每年因流感死亡人數逾9成為長者，院舍每年流感高峰期均嚴陣以待，建議政府應適時支援各種抗疫裝備，保證院舍預防傳染病物資充足，並續優化院舍防疫注射計劃，考慮採購對長者保護力更好的加強版重組流感疫苗。