去速食店吃早餐，不吃過薯餅，好像欠了個甚麼似的。工作忙翻天後，走過披薩店，突然想大口大口的吃薄餅（披薩）。四月初清明掃墓之時，家人從夜市裡，買來一份還是溫暖的潤餅。由曲奇餅、月餅、葱油餅，到剛剛講到的薯餅、薄餅和潤餅，餅、餅、餅……這個形狀扁平的東西，老是常出現。

原來，吃潤餅這個習俗，跟清明節是無關的。清明節前一兩天，有一個不能開爐火來煮東西，只能吃冷的或事先煮好的食物，比如潤餅這類食物的節日，叫「寒食節」。大概現在沒有過「寒食節」之傳統了，只留下吃潤餅這個習俗，慢慢地清明節接收了這個食物，才讓大家誤以為清明節時要吃潤餅了吧。

不曾在香港看見過潤餅。看著夜市攤販，徐徐把餡料跟薄皮捲起來的時候，令我想起了，小時候很愛吃的糖葱餅（曾經是香港很常看見的街頭小吃）。那塊呈白色，且薄既Q彈的餅皮，長相如同出一物，唯撒花生粉的潤餅是鹹的，而沒有葱的糖葱餅是甜的；唯潤餅依然很普遍，而糖葱餅已經幾近絕跡了。

今個清明節，天氣有點熱。如果不想吃潤餅的話，也找不到糖葱餅的話，不妨來做個蘆筍薯餅。配上特調的醬汁，吃來很清爽不膩口。熱時吃，美味可口；冷時吃，別有滋味，很適合不想常開爐火煮東西的朋友們喔～