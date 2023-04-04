又到清明時節雨紛紛，大家一定已經準備好去拜山掃墓。除了爲先人準備元寶蠟燭外，記得爲自己做好防蚊準備！春季一到，氣溫回暖，加上下雨天到處積水，蚊蟲大量滋生，雖然塗了蚊怕水、帶備防蚊貼，也難免被蚊叮蟲咬。註冊中醫温愛詩博士表示，一般來說，大多數螫口的紅腫痕癢疼痛三數天就會消散，但有些人因體質或其他因素，受昆蟲叮咬後，皮膚受損，會形成經久不癒的丘疹或結節，要小心「結節性癢疹」！

結節性癢疹是甚麼？

温博士指出，結節性癢疹為中醫學「頑濕聚結」、「馬疥」，是一種以皮膚結節為典型皮損，以劇烈瘙癢為主要症狀的慢性炎症性皮膚病，常見於中年女性。多數出現於四肢，尤以小腿前側多見。西醫學對此病原因仍不明確，可能與蚊、蠓、臭蟲等昆蟲叮咬，腸胃功能紊亂，內分泌失調等有關，治療主要以內服抗組織胺或鎮靜劑及外塗類固醇類藥膏等。

臨床特徵：

● 常發生在四肢，也可以發生背部；

● 皮損開始時表現為淡紅色丘疹，很快變成紅褐色的、豌豆至指甲大小的疣狀堅實結節；

● 劇烈痛癢、搔抓；

● 久而不癒可出現流血、血痂、色素沉澱等。

中醫角度解剖結節性癢疹

温博士稱此病為「頑濕聚結」，因患者多受昆蟲叮咬，皮膚受損，濕毒入侵肌膚，日久不去，滯留在經絡，瘀阻血脈而成。「瘙癢」是眾多皮膚病的自覺症狀，像蕁麻疹、濕疹、特應性皮炎或蟲咬皮炎等，而稱得上「最癢皮膚病」應該就是「結節性癢疹」了。

患者常可感到瘙癢劇烈，呈持續性，多在遇熱、運動、出汗、情緒波動時加劇，常常忍不住用力搔抓，從而使患處抓破、出血。患者長期處於「瘙癢—搔抓—加重—更癢」的惡性循環之中，以致坐立不安，嚴重影響睡眠，生活品質和精神情緒。

温博士認爲本病多與「風濕熱毒瘀」有關，濕熱毒蘊，氣滯血瘀為病機關鍵，患者素蘊濕熱，火毒濕熱之邪侵犯肌膚，與瘀血互結，阻滯氣血經絡，結聚皮膚腠理而發病。

中醫如何治療結節性癢疹？

温博士稱，肝脾兩臟失調，兼感外邪風毒，或昆蟲叮咬，毒汁內侵，導致風、濕、熱邪聚結於肌表，阻隔經絡，凝滯氣血，形成結節而發癢。中醫治療此病多採用清熱除濕、散結逐瘀、搜風剔絡等治療方法。由於患者病程多數較長，病邪深阻，因此往往常規藥物不能深入經絡，常需在處方中加入一些蟲類中藥，具有較強走竄疏通經絡之品，起到搜風剔絡、逐瘀解毒的作用，臨床效果更佳。臨床證型分為濕毒證和血瘀證，主要內服中藥，並以湯劑外洗，外敷中藥膏或藥貼，配合針刺、艾灸等方法，臨床療效理想。

緩解痕癢症狀茶療推介

涼血五花茶

材料：雞蛋花5克、木棉花5克、金銀花10克、夏枯草5克、槐花5克、菊花5克、玄參10克、赤芍5克、茜草5克、黃柏5克

服法：用6碗冷水將以上藥材先浸泡10分鐘；用大火煮沸後，調中至小火繼續煎15分鐘即可。一日分數次服用，代茶飲

功效：清熱解毒，祛濕散結

丹參活血飲

材料：丹參10克、赤芍10克、土茯苓15克、紅條紫草10克、連翹10克、生薏仁15克、甘草3克

製法：用6碗冷水將以上藥材先浸泡10分鐘；用大火煮沸後，調中至小火繼續煎20分鐘即可。一日分數次服用。

功效：祛濕利水，涼血散結

*注意：孕婦、小兒及身體虛弱者不宜。

*附註：以上食療建議純粹屬於個人經驗，患者最好徵詢中醫後服用為佳！

註冊中醫師温愛詩博士簡介

香港註冊中醫，中醫皮膚專家，中醫嶺南皮膚病流派傳人，養生美食設計策劃。香港大學中醫全科學士及中醫（針灸）碩士，廣州中醫藥大學醫學博士（皮膚科）。多次擔任香港大學校友會餐廳及著名機構養生美食盛宴之全權策劃及演講，崇尚『藥食互補』、『寓養與食』，帶領極緻品味美食養生新潮流。