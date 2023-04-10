膝關節痛的普遍原因離不開體重、勞損、運動創傷等常見的問題，當然，其中也可以細分如下：

● 膝蓋痛的特徵是疼痛、腫脹和僵硬。

● 自然退化：隨年齡增長，關節軟骨逐漸磨損，加上新陳代謝減慢，自我復元能力下降，導致膝關節慢性發炎。

● 膝關節負荷過大：肥胖，或經常攜帶和搬運重物，會加快膝關節勞損。

● 關節損傷：體育運動或意外事故導致膝關節軟骨受傷。

● 活動或姿勢不正確：以不正確姿勢或長時間蹲下、跳躍或跑步、經常上落樓梯或斜路，都會加快膝關節退化。

當然，在未出現病徵前，有不少實用的測試，讀者可藉以了解自身膝關節的功能，防範於未燃的，包括有起坐測試及下蹲耐力測試。

以單腳支撐體重，並能以輕微前傾從座椅起立為最佳；次則利用身體前傾的動態借力，從座椅起立；如必須以手按椅子起立者，其膝關節功能為最弱。

雙膝微曲，維持10秒，以沒有震動為最佳。

以上兩個測試都十分實用，起坐測試更能反映四頭肌、大腿後肌及臀大肌的互動。曾有一個頂尖球員在賽前準備時，跟我申訴前兩場賽事中一次急停後，便發現在下蹲「救波」時，前膝便會出現閃痛甚至失力的問題，無論用甚麼紓緩方法都沒太大幫助。經檢查後，發現了大腿後肌的舊患，即時進行治療後，那個前膝的閃痛便再沒有出現，進行以上兩個測試更加沒有力不從心的感覺了。

膝關節的其他簡易自我檢測

日常可以透過以下這5點，自我檢視膝關節是否有異常，如果有搖晃不穩定，或是疼痛、痠軟、過多滑動的現象，建議及早進行檢查：

1. 在沒有額外負重的情況下，觀察是否感到膝部疼痛。

2. 按壓下肢的每個位置，看是否有疼痛的點。

3. 檢視雙側膝關節、膝蓋及足踝是否有腫脹或積水的地方，可以比對雙腿互相比對，膝蓋兩側通常是略凹，如果有腫脹突起的地方，通常有發炎症狀。

4. 觀察膝關節在活動時是否會「卡卡」作響，並且產生疼痛與痠痛的症狀。

5. 注意膝關節可屈曲的幅度，健康的膝蓋可以彎曲0至140度，正常情況下仰躺時腿可以完全伸直，膝蓋後方膝窩也能緊貼床面。