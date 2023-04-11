相信經過新冠一疫後，不少巿民都加強了個人及環境衛生知識。俗語說：經一事長一智，但小編相信人類智慧增長的速度始終不及細菌和病毒的生長與變異來得快。近日，本港發現有數宗「耳念珠菌」感染個案。雖然又有一「菌」出没，幸好暫時感染個案控制於醫院內，未入侵社區，但大家不可掉以輕心。今期請來註冊中醫師張立彤爲大家解構這惡菌。

念珠菌VS耳念珠菌

張醫師表示，念珠菌以白念珠菌最為常見。念珠菌雖然命名為菌，但其實屬於真菌，為條件致病性真菌，廣泛存在於自然界及人體胃腸道、口腔、陰道黏膜及皮膚上，一般不會引起病變。在機體免疫力減低，如患有糖尿病、惡性腫瘤等病或大量使用廣譜抗生素、皮質類固醇激素、免疫抑制劑等時，較容易誘發相對應部位的念珠菌症。

而耳念珠菌首次於一名病人耳道中發現，因此命名為耳念珠菌；根據香港衛生署衛生防護中心的公告，耳念珠菌為一種新出現的多重耐藥性真菌，能造成高死亡率的嚴重感染。耳念珠菌對大多數抗真菌藥有耐藥性，令治療相對困難。它可以寄居於人體其他器官，現時大部分耳念珠菌都不是在耳道中找到，經直接或間接接觸傳播的耳念珠菌可寄存在人體各處（包括皮膚、陰道和呼吸道），能在環境中存活數周，感染者可出現以下症狀：

高熱或發熱，寒顫

疼痛

低血壓

疲勞

嚴重者引致敗血症或死亡。

中醫角度睇念珠菌

念珠菌屬致病性真菌，按感染不同部位及其引發的症狀可歸屬不同範疇，根據其症狀可歸屬中醫「熱病」、「帶下病」、「鵝口瘡」、「鵝掌風」、「腳氣」等等，但其病因皆離不開中醫經典《黃帝內經》中所言「正氣存內，邪不可干。邪之所湊，其氣必虛。」故此類真菌所致症狀皆是預防勝於治療。

防菌護理調養要點

張醫師提醒，要防惡菌，第一是注意個人衛生，勤洗手。治療期間，少吃辛辣刺激肥膩食物，如酒類、辣椒、羊肉、油炸食品、蝦、蟹、鹹魚等；飲食應清淡，多吃新鮮蔬菜水果。避免長期自行應用廣譜抗生素、皮質類固醇激素和免疫抑制劑，如因病情需要必須使用，要注意預防念珠菌感染。如患有糖尿病，要積極控制血糖。

針對3種證型，張醫師推介以下食療：

虛火上炎︰蘋果瘦肉湯

適合症狀：口乾口苦、眼赤頭痛等

材料︰蘋果2個，瘦肉半斤，蜜棗2粒，生薑3片

做法：蜜棗先浸透，蘋果洗淨去心、切塊，瘦肉汆水，然後所有材料共入煲中，加水8碗，以武火煲滾後再文火煎45分鐘即可

功效：清虛熱和脾胃，生津養肌

濕熱中阻︰綿茵陳紅棗茶

適合症狀：胸悶胃脹、食欲不振

材料：綿茵陳6克、紅棗2粒

做法：紅棗去核，加水1碗半，與綿茵陳共入煲中，武火煲滾後以文火煎30分鐘加適量黃糖調味即可

功效：清熱利濕解毒兼護脾胃

濕熱下注︰冬瓜苡仁綠豆湯

適合症狀：大小便不爽、女士或有下帶問題

材料：冬瓜250克、薏苡仁30克、綠豆60克

做法：冬瓜切小塊，加入薏苡仁、綠豆煮粥

功效：清熱利濕解毒

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。