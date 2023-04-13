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13/04/2023

全球逾5億糖尿病患者！港大降血糖研究新突破：鉻可增代謝能力，可助研新療法

#健康小tips
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　　糖尿病是一種慢性代謝疾病，全球有逾5億患者，逾9成半患者為二型糖尿病。

 

港大研究成果已於學術期刊《自然‧通訊》發表（資料圖片）

 

　　由港大理學院化學系孫紅哲教授帶領的團隊，最近於降血糖研究取得突破進展，研究證實營養補充劑鉻元素（III）可通過抑制三磷酸腺苷（ATP）合成酶（ATP synthase）的活性，增加細胞對葡萄糖的代謝能力。研究結果為降血糖研究提供了新思路。

 

　　孫紅哲教授指，鉻（III）是一種常用的營養補充劑，目前普遍認為可用於改善葡萄糖代謝，保持正常血糖水準，調節碳水化合物和脂類代謝，並增強胰島素訊號，常被用於治療糖尿病、減肥等，惟科學家一直無法確定其在生物體內的蛋白質標靶和作用機制。他指團隊使用了基於螢光探針的新方法，成功解決這個難題。

 

新型螢光探針 揭示機制

 

　　孫紅哲指，團隊開發了新型的螢光探針，這種探針能幫助研究人員更好地理解鉻（III）結合蛋白質在活細胞中的位置和功能，實現鉻（III）蛋白組在細胞內的高分辨時空示蹤及鑑定。

 

　　實驗亦進一步揭示鉻（III）取代ATP synthase活性中心的鎂離子，從而降低其活性，調節細胞能量穩態，改善葡萄糖代謝的機制。這項研究還解決了鉻（III）如何在分子水平上改善高血糖應激的問題，而且該探針也可廣泛用於其他金屬離子結合蛋白的監測。

 

　　研究成果已於著名學術期刊《自然‧通訊》發表，並獲得高度評價。孫稱，研究成果對基礎科學和人類健康應用領域都有重要意義，亦為降血糖研究提供了新的思路。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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