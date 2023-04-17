一頭白髪是無法自然地變回黑髮的，能做到瞬間白變黑，只能靠染髮，那也是無可厚非的。

我記得因寫作浪漫喜劇 “When Harry Met Sally” 、 “Sleepless in Seattle” 而聞名的著名電影製片人／導演編劇／劇作家Nora Ephron，在她的暢銷書 “ I Feel Bad About My Neck: And Other Thoughts on Being A Woman” 裏這樣幽默地回應現時流行的 “40 is the new 30／50 is the new 40…”說法：「現在40、50、60歲的女性不會看上去像上一代那樣，是有原因的，那並非因為女性主義或有運動的健康生活模式。而是因為有人發明了染髮」。 又說：「自從染髮的技術誕生後，它改變了一切，但它卻甚少被讚揚。」想來也是，若這世上沒有染髮這回事，可能我們看上去會比現在「資深」／「熟齡」得多。

但市面上染髮劑質素參差，要靚都不能犠牲健康。選購染髮劑，有幾個原則：要懂得看盒裝成分標籤，不要選購含有阿摩尼亞（Ammonia）、對羥基苯甲酸酯（Parabens）的防腐劑、對苯二胺（p-Phenylenediamine–PPD）、甲苯（Toluene）和甲醛（Formaldehyde）。以上五種成分已被證實高劑量使用會對健康有不良影響，由皮膚敏感（痕癢、紅腫）、脫髮、中樞神經受損、到致癌不等。

（iStock圖片）

不要用標榜「永久」（permanant）的染髮劑。市面上有永久（permanant）和「半永久」 （semi-permanant）之分。「半永久」的意思是指顏色會隨著洗頭次數（大約24次）而脫色；「永久」的染髮劑不會因洗頭而脫色，頭髮顏色只會因再出白頭髮而改變。可想而知，「永久」染髮劑含有更重和更多的化學物質。

有十四個研究已報告永久染髮劑和有女性乳癌有關，皆因裏面含有PPD成分。當然，有染髮劑廠商強調染髮劑沒有患癌風險，亦會引用某些研究作支持，但若細心看看這些強調沒有癌風險報告的研究方法，便會看出一些倪端。

那些標榜天然成分的染髮劑，也未必完全沒有問題。首先，香港的廣告法例沒有對「天然」、「有機」等字眼有特別監管。所以「天然」未必是純天然。另外，已有報告記載，有一些天然的成分例如henna，會對某些人造成皮膚敏感。

所以，選購染髮劑，最好揀選非永久性的，而且要盡量避免第一點提到的那五種化學成分。還有一點是，染髮的時候盡量不要塗在頭皮上，更重要的是，不要又塗在頭皮上又逾時，化學物質滲入頭皮毛囊太久，有機會導致毛囊受損，到時染髮導致脫髮，那就得不償失！