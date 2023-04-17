每逢轉季癢煩人，這是我經常用來形容受濕疹困擾的人士，皆因，濕疹實在令人增添不少煩惱，尤其轉風天，Anna 便是其中一人。

Anna塗上厚重的化妝品，沮喪地說：「譚博士，我被濕疹困擾多年，自問甚麼方法也試過，仍然未能獲得改善。我曾試過諸百戒上身，甚麼也不敢吃，甚麼也戒口，到最後，迫自己只吃白飯，但可惜，濕疹照樣纒身。又試過不下數百種外塗的瓶瓶罐罐，有的，開始時好像有些效，但繼續使用，還未清空瓶子，又告失敗。有的，聲稱專為濕疹而設，更是不用猶可，用後全身泛發過敏，痛不欲生。又聽聞，濕疹濕疹，一定有濕，結果不停飲去濕茶，體內的濕是否去了我還不大清楚，只知道搞得月經紊亂，頭暈眼花，結果，又選擇停服。又，有朋友告之某某生草藥很顯效，又以身試藥一番，還未服到4天，嘔吐又口淡，結果急停，害了身體，但濕疹依然。譚博士，其實我也很氣餒，自問甚麼方法都試過，但仍然未能解決問題，究竟我發生了甚麼事？又是否去清體內的濕才能獲得改善？有的人說只在冬天天氣乾燥時復發，我就一連四季都發，尤其每逢轉季更見嚴重，現在惟有塗化妝品去遮蓋，但天氣開始熱，塗上化妝品的皮膚濕疹問題更見嚴重，而且癢得要命，我還有得救嗎？」

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我聽到也覺心痛，經詳細診斷後，我答：「放心，當然有得救。」

Anna 緊張地問：「是否濕氣影響？我身體究竟發生甚麼事？」

我答：「外感六淫：風、寒、濕、暑、燥、火，與七情：喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等七種正常的情志活動，與人體臟腑功能活動有密切的關係。

正氣存內，邪不可干。若果我們本體正氣足，外感六淫無法入侵，反過來說，若果正氣不足，任何外邪都可以成為導火線，而濕邪只是當中其中的一種，所以明白為甚麼有的人轉風天就發某種病，就是被風邪所傷，有的人體弱虛寒，所以遇寒更甚，就是被寒所困。而你很明顯就是正氣虛弱，所以外感六淫不停為你增添煩惱，所以並非去濕，服用山草藥、戒口或者外用產品便可以解決到你正氣虛的問題，反之，山草藥一般較寒涼，服用後令你的正氣與脾胃功能進一步下降，於是乎便出現脾虛嘔吐和口淡。」

Anna 續：「那麼七情又是甚麼意思？」

我答：「是人的精神意識對外界事物的反應，在正常的活動範圍內，一般不會使人致病。只有突然強烈或長期持久的情志刺激，超過人體本身的正常生理活動範圍，使人體氣機紊亂，臟腑陰陽氣血失調，就會導致疾病的發生。簡單來說，七情還與機體本身的耐受和調節能力有關，同時能直接影響有關臟腑而發病。七情不僅可以引起多種疾病的發生，而且對疾病的發展有重要影響，它可促進病情的好轉與惡化。

作為病因，七情是指過於強烈、持久或突然的情志變化，導致臟腑氣血陰陽失調而發生疾病的情志活動。」

Anna嘆口氣，說：「我長年累月被濕疹困擾，情志又怎會好。你可有辦法處理我的問題？」

我答：「用針灸提升你的正氣，同時平衡臟腑和氣血功能，當臟腑與氣血功能獲得平衡，外感六淫便無法乘虛而入，濕疹自然會遠離你。

針刺：風門、三陰交和血海等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘。」

Anna大叫：「有救了！」