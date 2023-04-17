陳生在受傷後的第十天，拿著轉介信及醫囑上說明受傷部份穩定，治療的方向，「終於要來到開始治療的時間了。」

「你是怎樣受傷的?」我問陳生。

「沒甚麼，太煩惱，所以打了牆身一下而已，就只有一下，沒多了。」原來在三個禮拜前，陳生的右手就受傷，而對於受傷原因，欲言又止：「然後就是一星期不能握拳，頭三天也張不了手指，吃飯只能用叉羮，寫字也沒寫呀，反正我的工作也不用太多寫字。」

「那就當然只能打那一下啦。順帶提一下，我想你的問題，就是那個Boxer fracture，拳擊手骨折」。不用看了，醫生轉介信只寫了是第5指掌骨骨折，但是拳擊手骨折才是更貼近他的病癥。

拳擊手骨折的獨特症狀可能包括：手的背部和前掌、手掌部份疼痛、瘀傷、腫脹，第5掌骨骨折區域的手背疼痛、彎曲的爪狀小指看起來不對齊，手和第4、第5指的活動範圍受限制。第5掌骨骨折區域的手背疼痛、彎曲的爪狀小指看起來不對齊，手和第4、第5指的活動範圍受限制，處理不好的話會引起手指交疊的問題。診斷方面，透過手部的X光，可以清楚地確認是拳擊手的骨折。

客人X-RAY（由作者提供）

診斷方面，透過手部的X光片，可以清楚地確認是拳擊手的骨折。那不只是一小部份的骨裂或骨折。

（由作者提供）

先不說握拳、張開手的動作，如何吃飯，就是連扭門鎖、扭毛巾、按手提電話的開關掣也不能容易的。沒事就不要隨便打牆了！

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感情的事，一律建議分手！為何要打牆傷自己呢？要打也先作出準備！

拳擊手骨折，一般是指手部第5掌骨頸部骨折。掌骨是手部最常見的骨折之一，其中以第5掌骨及第1掌骨位居發生率的頭兩位。而這種骨折有名的原因是，這種傷害在沒有經驗的拳擊手中很常見。但拳擊手並不是唯一一個可能導致拳擊手骨折的人，通常這種傷害是當你「緊握的拳頭」以高速擊打牆壁或其他固體物體時，或是當你緊握的拳頭重重摔倒直接造成小指下方的掌骨頸部骨折傷害。一般常為意外所致，包括有交通意外、跌倒、運動傷害、打架、打牆壁等。治療上，則取決於骨折的嚴重程度，初步治療可能包括清洗皮膚上的任何傷口、石膏托、護托、硬性貼帶都是一個讓手休息幾天的好方法，一天冰敷數次受傷的手以及口服止痛藥，若為穩定型及未移位的掌骨骨折，需要戴夾板或外部固定作4至6周的固定。