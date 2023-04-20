數星期前，有讀者分享一張相片，說她買的冰鮮藍莓好像很細粒，跟平時買的新鮮有很大分別。她問，細粒藍莓是否相對差？

我問她可否拍一張相片，讓我看看包裝的正面及後面標籤。一看之下，就看出因由。

她買的，是冰鮮野生藍莓。

何謂「野生」藍莓？

（圖片由作者提供）

野生藍莓（Wild blueberries），顧名思義，是野生繁殖的。平時我們購買的較大粒新鮮藍莓，屬於種植品種。在北美洲，種植品種的藍莓，有時稱為高灌木藍莓，通常可長至最高8呎，較容易種植於天氣偏暖的地區；而野生藍莓，有時稱為低灌木藍莓，通常不超過2呎，冷熱地區都可以繁殖到。

野生Vs.種植藍莓之三大分別

分別一：體積及味道

普通種植藍莓：有大有細，但通常都偏大

野生藍莓：細粒很多，味道濃烈

野生藍莓體積相對細小，即使熟成了，有時候只是種植品種體積的一半。另外，含水量也較種植品種少，所以以每磅計算，野生藍莓比普通藍莓數量較多。另外，由於野生藍莓的水份較少，所以「藍莓味」較濃郁。換句話說，甜的很甜，酸的又很酸。

分別二：抗氧化含量

普通種植藍莓：衆多水果中偏高

野生藍莓：比普通種植藍莓更高，雙倍含量

植物於烈日當空及惡劣天氣下，會自身產生抵禦機制去保護自己，而抗氧化物質，就是這樣形成的。可能由於野生藍莓生長於較寒冷地區，所以令它們產生更高水平的抗氧化物。研究人員發現，野生藍莓的抗氧化含量，比種植藍莓高出兩倍，而當中的抗氧化物，包括花青素、原花青素、綠原酸及黃酮醇等。就以大家較熟悉的護眼營養素花青素為例，野生藍莓相比種植品種，高33%含量了。這些抗氧化物質除了提供身體各樣益處之外，亦有抗炎的作用。

分別三：超市種類

普通種植藍莓：通常是新鮮

野生藍莓：通常是冰鮮及乾果

超市有售的新鮮藍莓，通常都是普通種植品種。在香港，比較難找到新鮮的野生藍莓，因產量少，大多在繁殖原區已經售罄，沒多餘再出口往其他國家。所以，在香港買到的野生藍莓，通常都是冰鮮或乾果的。雖然是冰鮮，並不代表沒有營養。事實上，冰鮮野生藍莓，於採割後立即進行冷凍程序，所以是在營養最豐盛的時候冷藏的。根據美國食品及藥物管理局的一項研究指出，冷凍過程不會損壞水果的抗氧化及其營養價值。所以，即使你購買的冰鮮藍莓好像細粒很多，但如果是野生的，也可盡情享用，並沒有因為體積較小而營養價值變得不足。

冰鮮野生藍莓：適合用於製作烘焙食品、果昔Smoothie、甜點或果醬

野生藍莓乾：適合混入果仁製作零食，及灑上早餐乳酪及燕麥等

在本港超市有售的野生藍莓乾。（圖片由作者提供）

另一款冰鮮雜果莓當中用了野生藍莓。（圖片由作者提供）