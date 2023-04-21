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21/04/2023

新冠肺炎 | Omicron變異病毒株Arcturus殺入香港！病徵有結膜炎！爆發、重症、死亡率高唔高？疫苗有無效對抗？即聽專家點講

#新冠肺炎 #Arcturus #許樹昌 #抗體 #口罩令 #世衞 #傳染病 #結膜炎 #新冠疫苗 #變種病毒 #新冠病毒 #眼角膜發炎 #Omicron #健康
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Text: Kennis Wong

　　防疫措施全面放寬，大家可以自由出入境，但新冠病毒變種個案從未停止！最近印度出現新冠Omicron變種病毒Arcturus（大角星），有外國患者更加在染病後，出現雙眼發炎症狀，究竟Arcturus會否引起重症？會不會再次引起大爆發？即刻睇落去！

 

　　根據世界衛生組織（世衛），今次的新冠Omicron變種「XBB.1.16」變異病毒株Arcturus在1月首次在樣本中被發現，目前已在29個地區獲得記錄，包括美國、新加坡等。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港亦有出現感染Arcturus個案，但估計為輸入個案較多。

 

政府專家顧問許樹昌

（圖片來源：晴報）

 

小朋友感染易眼角膜發炎

 

　　每逢聽到有新的變種病毒，不少人都會關心感染後的病徵會否比以往更嚴重。不過，一種「聰明」的病毒需要「生存」得比較久，就會漸漸變異成一種傳播力較高，但沒有太大殺傷力的病毒，好像流感般，方能逐漸變成流行病。Arcturus亦不例外，此病毒傳播性較高，在1月的樣本被發現一個月後，全球病例已急速上升至3.96%。不過，印度兒科學會前主席Vipin Vashishtha指，成人感染Arcturus後，大多都會咳嗽、喉嚨痛或流鼻水，大致與過往的感染新冠個案無異。雖然病徵並無太大分別，但根據Nebraska Medicine的眼科研究所，Arcturus會影響眼睛淚膜。全球亦有很多新感染個案有眼睛發炎的情況，如結膜炎等，尤其兒童容易出現眼角膜發炎。

 

結膜炎病徵：

 

1.    流淚或分泌物

2.    眼睛紅腫

3.    眼睛感到刺痛或痕癢

 

　　雖然Arcturus傳播性較高，但許樹昌指病毒嚴重性未見增加，出現病例的地方，其死亡和重症個案也沒有急升。不過他亦額外提醒家長，如果年幼子女出現眼角膜發炎等眼睛敏感，應盡快帶他們求醫。

 

下一頁：疫苗、新冠口服藥有無效對抗Arcturus？

 

 

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