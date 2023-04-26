薯片、蝦餅都是「為食、口痕」必選，零食固然無益，但偶爾吃一點也無妨。不過，日前食環署食物安全中心（食安中心）公布預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果，竟有7款薯片和蝦餅的成分與營養標籤不符！即睇有沒有你的心水零食！

食安中心指中心從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符，結果在40個預先包裝薯片和蝦餅樣本中，有7個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量，與其營養標籤上的標示值不符！有關商戶已停售有關產品批次，如有足夠證據，中心會提出檢控。即睇有邊7款！

1. D-Jack：Potato Snack Salted Egg Flavour

近年十分流行吃鹹蛋黃零食，今次馬來西亞牌子D-Jack的Potato Snack Salted Egg Flavour（100克）不符合檢測為可獲得的碳水化合物，檢測含量為每100克含49.1克，標示含量比檢測含量多了約20克！

批次此日期前最佳：2023年8月13日

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2. EDO：一口蝦餅

日本著名零食品牌EDO的一口蝦餅（60克）被發現其飽和脂肪酸含量為每100克含1.8克，但標示只有0.2克。

批次此日期前最佳：2023年3月31日

3. EDO：大芝士蝦餅

EDO再有零食營養標籤不符！今次的大芝士蝦餅（70克）糖含量由實質的每100克含3.3克，標示成1.9克。

批次此日期前最佳：2023年11月7日及2024年2月19日

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4. 海底撈：海底撈蕃茄蝦餅

吃零食想減低罪惡感，可能都會找些總脂肪含量較低的。今次海底撈蕃茄蝦餅（35克）被檢測出每100克有31.8克總脂肪，但只標示出19.2克，相差甚遠！

批次此日期前最佳：2023年9月5日

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5. Terra：藍薯片

來自美國牌子的藍薯片（28克）同樣被檢測出總脂肪含量不符，標籤指每28克含6克（即每100克含21.4克），但被發現實質有34.1克！

批次此日期前最佳：2023年4月18日

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6. Tartuflanghe： Must Chips with Mustard, Honey & White Truffle

來自意大利的Tartuflanghe Must Chips with Mustard, Honey & White Truffle（45克）則是鈉的含量不符，食安中心檢測出每100克含690毫克，但營養標籤則為480毫克，相差210毫克！

批次此日期前最佳：2023年4月15日

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7. Plusone：Hokkaido Fried Potato Urchin Flavor

另一令人感到罪惡的成分是飽和脂肪酸，今次Plusone的Hokkaido Fried Potato Urchin Flavor（32克）不符的情況頗為嚴重，食安中心檢測出每100克含16.1克，但標示只有4.4克！

批次此日期前最佳：2023年1月31日

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