長者醫療券實行多時，由2009年每年只得250元，增加至2020年起的2,000元，更可累積金額，大大幫補老人家睇醫生、做身體檢查等費用！由即日起，醫療券適用範圍進一步擴大多4類服務，令長者們可以有更多選擇，即睇新增邊四類！

長者醫療券 | 新增邊4類服務？總共有邊幾類？

衛生署公布，由即日起，長者醫療券（醫療券）計劃的適用範圍將擴展至涵蓋四類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員，包括聽力學家、營養師、臨床心理學家及言語治療師。即是話，老人家想看以上專科，有資助喇！

合共以往的10類醫療服務，包括西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫及註冊名冊第一部分註冊的視光師服務，一共有14類醫護專業！長者們可以安心選擇合適的醫療服務，以後向新增的醫護人員求診，都不用思前想後！

長者醫療券 | 點用醫療券？每年有幾多金額？邊度睇到診所名單？

長者醫療券適用於年滿65歲的長者，合資格人士毋須預先登記或領取醫療券，醫療券以電子方式透過醫健通（資助）系統發放和使用，而不會另行以紙張形式派發。當長者想用長者醫療券前，可以先瀏覽已登記醫療服務提供者名單，或留意診所有沒有貼上計劃標誌。

當進入已登記醫療服務的診所，出示有效的身分證便可以使用了！至於首次使用醫療券的長者，診所會免費為長者開設個人的醫療券戶口，醫療券的金額就會根據長者合資格使用醫療券的年份，存入戶口內，每年會獲發$2,000，更可累積至$8,000！

（圖片來源：醫療券計劃網頁）

醫療券計劃網頁：www.hcv.gov.hk/tc/index.html

醫療券計劃熱線：28382311