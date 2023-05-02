中港通關後，不少港人都紛紛北上工幹或回鄉探親，上個週末，筆者亦跟隨安老業界夥伴造訪深圳，衝著了解「跨境養老」的現況而來。筆者首次坐上到福田口岸的高鐵，全程僅需14分鐘，到南山下榻的酒店更不需20分鐘，真正體驗到大灣區的「一小時生活圈」。 沿途筆者更看到佔地超過19.2萬平方米，擁有2,000床位的香港大學深圳醫院。

隨著近年大灣區開發，中港交通變得便利後，不少港人都開始考慮「跨境養老」，筆者在過往不同的考察發現，相比香港安老院舍，內地院舍空間寬敞，多功能活動房間亦較多，如卡拉OK房、中醫、針灸等一應俱全，而生活指數較相宜更是吸引之處。筆者看到一些居住於深圳的港人，因為過去幾十年都在廣東城市生活打拼，對內地生活情況熟悉，他們反映倘若生活獨立，或有親友經常需要往來探訪，大灣區養老會是個不二之選。

「跨境養老」選擇 : 香港賽馬會深圳復康會頤康院

2001年，香港復康會於深圳開始興建「香港賽馬會深圳復康會頤康院」，並於2006年正式投入運作，及後更成為「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」的第一間買位院舍。目前計劃已經恆常化。早前筆者有幸和香港賽馬會深圳復康會頤康院院長莫思傑了解項目的情況。頤康院提供別墅屋、雙人套房、三人套房和四人套房，另按護理級別來收取護理費用。房間價錢按房間大小、護理級別而收費不同，每個月費用約5 000多至10 000元人民幣。因為院舍收取有護理需要的長者，再加上家人消費能力， 所以三至四人套房較受歡迎；而需要護理程度較低的多選擇別墅獨立屋或雙人房。另外，頤康院亦可安排一年四次跨境車免費接載買位院友往返香港醫院診療和覆診。「這對香港長者很重要，因為他們需要回港取藥。而長者主要的支出是個人消耗品或尿片等，因此買位宿位及生果金也能應付長者之日常需要。」

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部分入住頤康院之長者是參與輪候買位住宿計劃，同時亦表明願意輪候「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，輪候時間比輪候香港買位院舍為快。自2018年起，經買位住宿計劃入住的港人超過五成，更是現時院舍的主要服務使用者。而在長者意願方面，莫院長表示，香港長者大多數由自己安排及決定入住，而內地個案則多由子女安排。院舍亦會提供試住計劃，讓長者容易適應院舍生活，認為喜歡院舍環境才安排長期入住。

相比香港安老院舍，內地院舍空間寬敞，多功能活動房間亦較多，如卡拉OK房、中醫、針灸等一應俱全。

院舍浴室內無障礙設齊全，設有不同扶手，適合不同護理需要的長者。

跨境醫療福利政策 : 醫療券擴大內地使用範圍

此外，對於居住於內地的港人來說，醫療支援亦十分重要，香港特區政府亦為跨境醫療作出重要的政策創新，於2015年10月5日推出了長者醫療券香港大學深圳醫院試點計畫，方便居住在深圳、珠三角以及香港本地的港籍長者使用港大深圳醫院的醫療服務。符合資格的長者可以使用醫療券支付當日在港大深圳醫院指定科室提供的門診醫療護理服務的費用。港大深圳醫院成為香港長者醫療券內地首家試點，開創了跨境醫療福利的先河。

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由於試點計畫推行順利，使用長者滿意度較高，2019年6月26日香港衞生署宣佈試點計畫恆常化，為香港長者繼續在醫院使用醫療券帶來更大確定性。本年4月17日起，長者醫療券香港大學深圳醫院計畫的使用範圍更將進一步擴展至該院外設的華為社康中心，為居於深圳的合資格香港長者提供多一個可使用醫療券的服務點，便利他們在當地接受相關醫療服務，期望未來政策能涵蓋更多適合的醫療機構和更多醫療服務。推動灣區跨境醫療合作，不僅可照顧在內地生活港人的就醫需要，亦可緩解本港公營醫療系統壓力。

佔地超過19.2萬平方米，擁有2,000床位的香港大學深圳醫院，為跨境就醫帶來便利的選擇，甚至成為香港長者醫療券內地首家試點。 ( 圖片來源 : 香港大學深圳醫院 )

香港一直面對安老院宿位不足，輪候時間長，以及院舍居住空間較小等，目前香港已經有超過20%是65歲以上的長者，相反一河之隔的深圳卻是智慧年輕城市，整體老年人口不足5%。 根據當局資料，目前深圳已經有30多家養老機構居住了香港長者，而居住在「香港賽馬會深圳復康會頤康院」的則佔了當中80%。由於成為跨境養老機構並參加「廣東院舍住宿照顧服務計劃」需要有一定基礎與指標，與香港買位院舍服務的監管制度相若。所以，這個服務計劃可說是香港買位計劃的延伸，有望建設中高端、滿足港人需要的安老院舍，廣州市南沙區於本月7日亦正式實施《南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》，向港澳長者開放申請區內安老宿位，同樣是跨境養老的新選擇。

「香港賽馬會深圳復康會頤康院」位處深圳鹽田，屬於「廣東院舍住宿照顧服務計劃」的首個項目

對於香港長者來說，跨境養老將成為香港安老趨勢，更可以把其看成為旅居、頤養天年的一種生活方式，期望未來能把計劃擴大涵蓋至更多國內安老院舍，令大灣區成「宜居宜業宜遊」的優質生活圈之餘，亦成港人的「安老後花園」。

今次深圳之行令筆者體驗到大灣區的「一小時生活圈」之餘，更拓闊了跨境養老的眼界，期望透過跨境合作為香港長者提供多個選擇。