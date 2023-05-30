青光眼是全球常見的致盲成因，及早介入有助控制病情，惟以往技術易有誤診或漏診。港大醫學院眼科學系開創「視網膜神經纖維層光學紋理分析（ROTA）」，借助人工智能，可準確觀察視網膜的神經纖維情況，包括黃斑區有否受損等，準確度可提升3成。團隊將聯同奧比斯，下月起為本港3,000名年滿50歲的公屋居民作免費篩查。

坊間普遍認為，青光眼都是先影響病人周邊視野，中心視力不受影響，導致病人難察覺。惟港大研究發現，72%早期青光眼患者的黃斑，以及負責中央視力的視網膜中央區域已有神經退化，變相扭轉傳統認知。

梁啟信（冼偉倫攝）

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任梁啟信解釋，以往光學掃描技術（OCT）只能粗略分析病人的網膜神經纖維層厚度，再將數據圖表與「正常」標準比較，惟人人神經分布都不一樣，「標準」誤差可能較大，加上視野測試亦依賴醫生的主觀判斷，兩者導致容易誤診和漏診，間接亦得出以上錯覺。

港大開創的ROTA技術則是在OCT基礎之上加入人工智能，借助OCT取得的光學數據，人工智能可運算出病人視網膜，特別是視覺神經軸突的真實情況，讓退化情況無所遁形，甚至可自動評估視神經受損概率，亦可直接推算病人視野。

夥奧比斯免費為3000逾50歲公屋居民驗眼

港大眼科團隊將聯同奧比斯推出「『視』不宜遲」青光眼ROTA篩查計劃，在南區、觀塘及大埔區公屋隨機發信邀請3,000名年過50歲的住戶作免費眼科檢查，包括青光眼風險，料到明年第二季後開展第二階段，屆時可接受全港市民報名。

梁啟信稱，青光眼發病年齡雖未必有提早，但都市人普遍愈來愈重視健康，病人或較早能發現患病，強調只要及早發現，視覺神經未嚴重惡化，即可透過治療控制情況，避免患者進一步失去視力。他續稱，早年有文獻顯示，50歲以上患青光眼風險為4%，但相信數字受檢測技術限制而低估，按早前在南區推行先導計劃發現有近10%人有神經缺損，期望藉今次篩查，更準確推算全港情況。