以為只有男士才有脫髮問題?少年,你太年輕了!其實女士都有機會產後脫髮,女士可能會從頭髮分線處開始變得稀疏,再慢慢變薄、覆蓋頭皮處變少,上鏡十分明顯,女士需要多花時間P圖!而男士則要面對「男人最痛」──髮線後移和M字額。正所謂「有頭髮邊個想做癩痢?」想知自己到底有沒有受脫髮問題困擾,即看以下自我測試方法:

頭髮分線距離越來越寬,有時清楚看到頭皮,頭髮好像變細、變薄 洗頭時會發現很多頭髮堆積在排水孔 家族中有頭髮稀少或脫髮的親戚 用食指及拇指圈頭髮作馬尾,直徑小於10元硬幣大小

如果你發現有兩點以上,建議要盡快使用生髮育髮產品!選擇合適的治療脫髮的專業產品,才可以「從頭開始」恢復頭髮的生長和健康!

選擇專業生髮產品 獲美國 FDA 和香港衛生署雙認證

市面上有許多育髮護髮產品,宣稱能夠針對和改善個人的脫髮問題。但這些產品實際上可能只是簡單提供一些滋潤和保護頭髮功能,根本無法真正解決脫髮問題,還會白白浪費金錢。如果想有效解決脫髮問題,建議使用專業的生髮配方產品,例如Regaine。

Regaine生髮劑所採用主要成分Minoxidil獲美國 FDA 和香港衛生署雙認證,是皮膚科醫生 No.1 推薦的的生髮品牌,當中有男士專用5% 配方、女士專用2% 配方。整個療程可分為4個階段:

分別是「換髮期」:為了重新長出濃密豐盈的頭髮,會將不健康和較脆弱的頭髮脫掉。

「滋養期」:持續使用Regaine生髮劑進行治療,萎縮的毛囊將重新擴大,由靜止期逐漸回復生長期。

「促進頭髮再生期」:刺激毛囊,增加血液循環,開始見證頭髮再生效果,持續使用Regaine以達致最佳效果。

「穩定生髮期」:有80%使用者成功穩定脫髮情況,成功激活頭皮毛囊,重新生長更濃密和更豐盈的頭髮!有研究實證,持續使用16星期就有明顯的生髮效果,建議持續使用四盒份量作完整療程。記得要持續使用和耐心等待,才能看到最佳的生髮效果。

配合日常髮膚護理 保護頭皮強健髮根

若想增強生髮效果,日常的髮膚護理亦十分重要。Pregaine豐盈配方洗髮露(適用於中性及油性頭髮)專為脫髮人士研製,成分不含矽靈和色素,細緻微米泡沫,能有效清潔毛囊過量油脂、污垢和老化角質,保護頭皮及強健髮根,同時拯救扁塌髮,洗後髮絲蓬鬆!其pH值為5.5平衡親膚配方,低敏並適合敏弱肌使用安全有效。萬寧、屈臣氏、HKTVMall 有售,立即入手啦!

洗髮後再配合使用Regaine倍健生髮劑,效果更加顯著!立即到附近店舖向註冊藥劑師了解!

Regaine® 生髮系列

Minoxidil 4 重生髮配方

16星期有明顯生髮效果*

獲美國FDA及香港衛生署雙認證

NO.1 美國皮膚科醫生推薦生髮品牌#

▲毋需醫生處方,萬寧配藥處、屈臣氏藥方配藥處及具有RX標誌藥房有售。

立即到附近店舖同註冊藥劑師了解更多:https://bit.ly/3PWIgSZ

Pregaine® 洗髮露 - 專為脫髮人士研製

pH5.5 低敏親膚配方

徹底洗淨油脂:細微温和泡泡能溫和有效洗去頭皮隱藏油脂、老廢角質及微小污垢

保護頭皮:經皮膚測試,適合敏感肌使用

強健髮根:0矽靈、0色素^,不阻塞頭皮

▲萬寧、屈臣氏、HKTVMall 有售:https://bit.ly/3PWIgSZ



