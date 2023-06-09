以為只有男士才有脫髮問題？少年，你太年輕了！其實女士都有機會產後脫髮，女士可能會從頭髮分線處開始變得稀疏，再慢慢變薄、覆蓋頭皮處變少，上鏡十分明顯，女士需要多花時間P圖！而男士則要面對「男人最痛」──髮線後移和M字額。正所謂「有頭髮邊個想做癩痢？」想知自己到底有沒有受脫髮問題困擾，即看以下自我測試方法：

頭髮分線距離越來越寬，有時清楚看到頭皮，頭髮好像變細、變薄 洗頭時會發現很多頭髮堆積在排水孔 家族中有頭髮稀少或脫髮的親戚 用食指及拇指圈頭髮作馬尾，直徑小於10元硬幣大小

如果你發現有兩點以上，建議要盡快使用生髮育髮產品！選擇合適的治療脫髮的專業產品，才可以「從頭開始」恢復頭髮的生長和健康！

選擇專業生髮產品 獲美國 FDA 和香港衛生署雙認證

市面上有許多育髮護髮產品，宣稱能夠針對和改善個人的脫髮問題。但這些產品實際上可能只是簡單提供一些滋潤和保護頭髮功能，根本無法真正解決脫髮問題，還會白白浪費金錢。如果想有效解決脫髮問題，建議使用專業的生髮配方產品，例如Regaine。

Regaine生髮劑所採用主要成分Minoxidil獲美國 FDA 和香港衛生署雙認證，是皮膚科醫生 No.1 推薦的的生髮品牌，當中有男士專用5% 配方、女士專用2% 配方。整個療程可分為4個階段：

分別是「換髮期」：為了重新長出濃密豐盈的頭髮，會將不健康和較脆弱的頭髮脫掉。

「滋養期」：持續使用Regaine生髮劑進行治療，萎縮的毛囊將重新擴大，由靜止期逐漸回復生長期。

「促進頭髮再生期」：刺激毛囊，增加血液循環，開始見證頭髮再生效果，持續使用Regaine以達致最佳效果。

「穩定生髮期」：有80%使用者成功穩定脫髮情況，成功激活頭皮毛囊，重新生長更濃密和更豐盈的頭髮！有研究實證，持續使用16星期就有明顯的生髮效果，建議持續使用四盒份量作完整療程。記得要持續使用和耐心等待，才能看到最佳的生髮效果。

配合日常髮膚護理 保護頭皮強健髮根

若想增強生髮效果，日常的髮膚護理亦十分重要。Pregaine豐盈配方洗髮露（適用於中性及油性頭髮）專為脫髮人士研製，成分不含矽靈和色素，細緻微米泡沫，能有效清潔毛囊過量油脂、污垢和老化角質，保護頭皮及強健髮根，同時拯救扁塌髮，洗後髮絲蓬鬆！其pH值為5.5平衡親膚配方，低敏並適合敏弱肌使用安全有效。萬寧、屈臣氏、HKTVMall 有售，立即入手啦！

洗髮後再配合使用Regaine倍健生髮劑，效果更加顯著！立即到附近店舖向註冊藥劑師了解！

Regaine® 生髮系列

Minoxidil 4 重生髮配方

16星期有明顯生髮效果*

獲美國FDA及香港衛生署雙認證

NO.1 美國皮膚科醫生推薦生髮品牌#

▲毋需醫生處方，萬寧配藥處、屈臣氏藥方配藥處及具有RX標誌藥房有售。

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Pregaine® 洗髮露 - 專為脫髮人士研製

pH5.5 低敏親膚配方

徹底洗淨油脂：細微温和泡泡能溫和有效洗去頭皮隱藏油脂、老廢角質及微小污垢

保護頭皮：經皮膚測試，適合敏感肌使用

強健髮根：0矽靈、0色素^，不阻塞頭皮

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*Olsen EA., et al. 2002. J Am Acad Dermatol. 47(3): 377-385.

^指無添加矽靈及色素

#Symphony Health Solutions, ProVoice survey fielded to 506 Dermatologists which recorded the average weekly recommendations (AWRs) of OTC Hair Loss products in Q3 2013 in United States

資料由客戶提供