「天氣炎熱，真的很難不開冷氣。」Maggie說。

「夏天屬火，很易心火盛，影響情緒。夏天宜養心，小時候也聽長輩說『心靜自然涼』，現在想來倒也合理。」我說。

「不知道是否太熱，不太有胃口，而且睡不好。」Maggie說。

「夏天陽氣在外，我們身體也是，陽氣相對在表，在身體中央的脾胃較少，猶如井水。井水冬暖夏凉的。所以胃口沒有冬天那麼好。所以飲食上，就更要側重健脾。

現在正是芒種時節，氣溫悶熱潮濕，容易出現脾濕困阻的情況，如消化不良，容易腹瀉、疲倦乏力，甚至皮膚問題如濕疹發作等。

近日時天晴，又會忽下驟雨，中醫認為，脾喜燥惡濕，脾胃的運化能力比秋冬時稍遜。所以要想這一段時間身體舒暢，則要少吃油膩和生冷食物。

還有，剛剛提到心火。夏天陽氣外越，我們體內的陽也要往外開散，這是心火的作用。春天時肝把陽氣升發，到了夏天，心把陽氣發散到位，做事很起勁，心情舒暢。

如果心火過旺，人就會變得暴躁。有沒有試過睡不夠，翌日感到煩躁不安？」我問。

「當然試過，眼睛也很乾澀呢。」Maggie回答。

「心在上，腎在下，心屬火，腎屬水，在正常情況下，心與腎互相交流，為上下相交、水火相濟的關係。心把陽氣發揚光大，腎則把能量收藏好，互相合作，相安無事。睡覺正是收藏氣血的時候，睡眠不足，能量未能好好潛藏，能量反而不停使用，則導致心火亢盛，心火不能下交於腎，心火不降，腎水不升，我們稱為『心腎不交』。所以夏天也要同時補腎。」我說。

「那如何補腎？睡覺嗎？」Maggie問。

「睡眠不足是都巿人的通病。生活壓力大，工作繁忙。除了早點休息外，飲食上要健脾補腎養心，可以煲合掌瓜蓮子桂圓雞湯。合掌瓜有能理氣和中，健脾開胃的作用。蓮子養心安神，幫助入眠。凡濕氣重的人，大都是脾胃虛寒的人。桂圓也是溫陽的，能補脾益氣。這些材料可煲成時令湯水，一家都合適。」我說。

「謝謝你，最喜歡簡易又有益的湯水。」Maggie笑道。

「夏天千萬不要討厭太陽。能曬曬太陽，順應正陽反而可以更好地消除暑氣。多作戶外活動，讓自己的心胸更為寬廣。相反，常常開冷氣，在室內不活動，不單影響心神的，人更不願動，了無生氣。」我說。

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